Doi elevi de 15 şi 17 ani, spulberaţi pe o trecere de pietoni din Buzău. Ambii au ajuns la spital

Doi elevi care se îndreptau spre școală au ajuns la spital, joi dimineață, după ce au fost acroșați de un autoturism pe o trecere de pietoni din municipiul Buzău. Potrivit polițiștilor, cei doi tineri, de 15 și 17 ani, traversau regulamentar când au fost surprinși de mașina condusă de un bărbat de 44 de ani.

09.12.2025
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, evenimentul rutier a avut loc în municipiul Buzău, pe strada Victoriei.

"Din primele date de la faţa locului a reieşit că autoturismul condus dinspre strada Victoriei către strada Libertăţii, de către un şofer de 44 de ani, din Buzău, ar fi surprins şi ar fi accidentat doi pietoni, de 17, respectiv 15 ani, ambii din Unguriu, care s-ar fi angajat în traversarea străzii în zona marcajului pietonal", informează IPJ Buzău.

Cei doi tineri au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău, cu contuzii şi fracturi.

"În urma accidentului rutier produs în această dimineaţă, în municipiul Buzău, pe strada Victoriei, la UPU-SMURD au fost transportate două victime. Una dintre victime, o tânără în vârstă de 15 ani, a suferit contuzie hemitorace drept şi şold drept. Cealaltă victimă, un tânăr în vârstă de 17 ani, a suferit o fractură închisă la coapsa stângă. La acest moment, ambele victime sunt stabile hemodinamic şi respirator, în curs de investigaţii", a transmis SJU Buzău.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal şi continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor accidentului.

