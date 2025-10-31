Antena Meniu Search
Un bărbat de 52 de ani a plonjat cu o autoutilitară într-un pârâu din Maramureș

Un bărbat de 52 de ani a condus mașina cu viteză prea mare în noaptea de joi spre vineri și a pierdut controlul, plonjând în pârâul Ronișoara, județul Maramureș.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 09:19
Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, la ora 02.25, pe strada Făget, din Sighetu Marmației, județul Maramureș.

În cadrul cercetărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 52 de ani, care conducea o autoutilitară, nu a adaptat viteza şi într-o curbă a părăsit partea carosabilă prin dreapta, a distrus balustrada podului peste pârâul Ronișoara și s-a răsturnat lângă albia pârâului.

În urma impactului, șoferul a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

maramures autoutilitara
