Un bărbat de 52 de ani a condus mașina cu viteză prea mare în noaptea de joi spre vineri și a pierdut controlul, plonjând în pârâul Ronișoara, județul Maramureș.

Un bărbat de 52 de ani a plonjat cu o autoutilitară într-un pârâu din Maramureș - ISU

Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, la ora 02.25, pe strada Făget, din Sighetu Marmației, județul Maramureș.

În cadrul cercetărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 52 de ani, care conducea o autoutilitară, nu a adaptat viteza şi într-o curbă a părăsit partea carosabilă prin dreapta, a distrus balustrada podului peste pârâul Ronișoara și s-a răsturnat lângă albia pârâului.

În urma impactului, șoferul a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Articolul continuă după reclamă

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰