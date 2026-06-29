PSD vrea discuţie în CSAT despre modul în care "Bolojan ţine ţara captivă". Atacuri furibunde între PSD şi PNL

PSD a anunţat că nu-l va vota premier pe Siegfried Mureşan sub nicio formă. Ba chiar liderii social democraţi vor discuţie în CSAT despre modul în care "Bolojan ţine ţara captivă". Reacţiile dure vin după ce Siegfried Mureşan l-a numit pe Sorin Grindeanu "premierul OUG 13, incapabil să câştige încrederea pentru România".

Uniunea Europeană nu va uita niciodată că PSD, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupţia politică prin OUG 13, a declarat, luni, europarlamentarul Siegfried Mureşan, propus premier de PNL, USR şi UDMR.

Siegfried Mureşan: Sorin Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13

"Încrederea la nivel european se câştigă doar prin fapte. Niciodată doar prin vorbe. Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupţia politică prin OUG 13. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieşit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor şi a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni", a scris Mureşan pe Facebook.

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Potrivit acestuia, "un alt moment de neîncredere a fost întârzierea la implementarea PNRR, fuga de reforme şi deficitul de 9,3% al lui Marcel Ciolacu, cu Sorin Grindeanu membru al Guvernului".

"Încrederea a fost recâştigată în ultimul an prin rezultate, prin faptul că Guvernul României, în acest an, a făcut ce a promis, a oprit risipa şi şi-a respectat angajamentele din PNRR. Dovadă faptul că cererea de plată 4 din PNRR a fost adoptată imediat şi integral. Sorin Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câştige încrederea pentru România", a mai scris Siegfried Mureş

PSD anunță că nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan "sub nicio formă"

În replică, PSD a lansat un atac durela adresa lui Siegfried Mureșan spunând că liberalul nu trebuie să ajungă prim-ministru pentru că a ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai "baronului Pinalti", pus pe listă de Elena Udrea, la comanda "turnătorului Băsescu", apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL, dar și pentru că "este profund anti-american".

"De ce Siegfried Mureșan NU trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministrul României? Pentru că: 1. A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti. Pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL. 2. A votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European, susținând interesele altor state în Acordul Mercosur. 3. A lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România. Este rupt total de viața din România, și-a petrecut ultimii 20 de ani în afara țării. Un om de la Bruxelles cu ZERO cunoștințe despre realitățile din România. 4. Este profund anti-american, în contextul în care Parteneriatul strategic cu SUA este garanția de securitate cea mai importantă pentru România! 5. Este omul lui Bolojan, care a băgat economia în recesiune", se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a PSD.

Potrivit sursei citate, un om cu aceeași mentalitate economică și politică precum a lui Bolojan nu poate face schimbarea cerută de români. "PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă! Rușine Bolojan, pentru această propunere de premier", transmit social-democrații.

Fifor (PSD): Pe agenda CSAT ar trebui să fie modul în care Bolojan "ţine ţara captivă"

La rândul lui deputatul PSD Mihai Fifor a declarat luni că ar fi oportun ca CSAT să discute "problema extrem de urgentă şi complicată" legată de modul în care premierul demis Ilie Bolojan, aflat în funcţie de aproape două luni fără un nou guvern validat, "ţine ţara captivă", generând o posibilă vulnerabilitate strategică pentru România.

"Astăzi, preşedintele Nicuşor Dan a convocat o şedinţă a CSAT în pregătirea Summitului NATO de la Ankara. O decizie firească şi necesară. Mai ales în contextul în care din echipa care îl va însoţi pe preşedinte la Summit vor face parte doi miniştri demişi, ministrul Apărării şi ministrul de Externe. Tocmai de aceea, poate nu ar fi rău ca astăzi, pe ordinea de zi a CSAT să se afle şi problema extrem de urgentă şi complicată a modului în care premierul demis de aproape două luni înţelege să ţină ţara captivă, generând o vulnerabilitate strategică pentru România. Ar putea fi o bună ocazie de a se lămuri, la cel mai înalt nivel, dacă afirmaţiile atribuite lui Ilie Bolojan privind intenţia retrogradării României în categoria junk cu bună ştiinţă au vreun fundament sau reprezintă doar simple speculaţii", a scris Fifor pe Facebook.

El avertizează că dacă rezilienţa economică ar fi afectată pentru atingerea unor obiective politice care nu au nimic de-a face cu bunăstarea românilor şi cu interesul naţional, după ce economia a fost deja împinsă în recesiune şi ţara continuă să se confrunte cu dificultăţi economice şi sociale, "atunci am vorbi despre o situaţie de o gravitate excepţională".

"Rezilienţa economică a României ţine de securitatea naţională. Ţine de CSAT. Este de maximă urgenţă ca CSAT să lămurească dacă există sau nu o acţiune coordonată care vulnerabilizează interesele fundamentale ale statului român. Până la această oră, tot ceea ce face premierul demis Bolojan de aproape un an indică fie o nepricepere crasă, fie o agendă paralelă intereselor statului român. Şi, în orice variantă, o iresponsabilitate fără margini. Să ţii ţara blocată, captivă, doar pentru agenda ta şi a grupurilor de interese mufate la banul public depăşeşte cu mult sfera conflictului politic. Suntem deja într-o zonă extrem de periculoasă, iar CSAT ar trebui să se aplece cu toată seriozitatea asupra acestei situaţii. România nu îşi mai poate permite prelungirea acestui blocaj. Deblocarea situaţiei politice a devenit o urgenţă de securitate naţională. Prin deciziile şi blocajele pe care le generează, Ilie Bolojan a ajuns să reprezinte el însuşi o vulnerabilitate pentru statul român. Pentru că atunci când interesele unui singur om sau ale unui grup ajung să ţină captivă o ţară într-un moment strategic atât de important, nu mai vorbim doar despre un conflict politic, ci despre o situaţie care trebuie analizată cu toată seriozitatea de instituţiile statului. România trebuie să revină urgent în matca constituţională", a conchis Fifor.

Robert Sighiartău: Șanse minime pentru un acord. Mingea e la Nicușor Dan

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a transmis că sunt șanse minime pentru un acord de instalare a unui nou Guvern, adăugând că președintele Nicușor Dan trebuie să vină cu o soluție de compromis. "Din luările de poziții ale PSD, în acest moment, șansele sunt minime. Asta pentru că deși PSD a generat această criză împreună cu AUR, când au dat jos acest Guvern, ei nu au venit până acum cu soluții, au avut două soluții paravan, care din păcate pentru ei nu au trecut de testul votului în Parlament", a spus liberalul la RFI.

Deputatul a declarat că PNL, USR și UDMR au cedat destul de mult în negocierile cu PSD pentru formarea unui nou Guvern. "Noi am pus pe masă soluția aceasta, îmbrățișată de trei partide de centru-dreapta, să avem guverne minoritare succesive, să începem noi, ca să ducem în continuare măsurile și reformele pe care le-am avut, până la anul, după care să vină un Guvern minoritar PSD, care să fie învestit tot cu votul nostru. Cred că era o soluție amiabilă, în care tot noi am cedat destul de mult. În acest moment, se pare că nu a fost luată în considerare această soluție. Rămâne să vedem ce va face președintele".

"E clar că președintele multe soluții nu mai are, decât să decidă între cele două variante, guverne minoritare. Dacă aceste soluții nu vor trece de votul Parlamentului, atunci președintele României are și această opțiune de a declanșa alegeri anticipate. Din punctul meu de vedere, în acest moment, decizia este la președinte, pentru că el ar trebui să medieze și să vină cu un compromis, noi am pus pe masă acest compromis", a mai spus secretarul general al PNL.

Robert Sighiartău consideră că va fi nevoie de o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a trece legile necesare reformelor din PNRR: "Este în interesul țării să avem un Guvern cu puteri depline cât mai repede. Sunt opt jaloane de îndeplinit, aproximativ nouă legi pe care trebuie Executivul să le treacă prin Parlament. Deci cu siguranță, va fi nevoie de o sesiune extraordinară specifică doar pentru PNRR (...). Așadar, ne dorim acest Guvern cât mai repede, dar soluția este la președinte"

"Mingea este la președinte. Noi am spus foarte clar condițiile pe care le avem și din punct de vedere al programului de guvernare urgențele care trebuie rapid rezolvate, după care am vorbit și politic cum ar trebui să fie un acord, astfel încât lucrurile să funcționeze și să nu ajungem într-o altă criză", a adăugat Sighiartău.