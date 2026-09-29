Putin nu pare să aibă planuri de pace. Buget record pentru apărare la anul în Rusia

Buget record pentru apărare la anul în Rusia. Guvernul de la Moscova intenționează să aloce 17,1 trilioane de ruble, adică 203 miliarde de dolari, cu 27% peste estimări. Împreună cu cheltuielile pentru securitate internă și poliție, înseamnă că aproape 44% din bugetul federal al Rusiei ar urma să fie direcționat către aparatul militar și de securitate.

Vladimir Putin nu pare să aibă planuri de pace. Potrivit unor documente ale guvernului rus, consultate de Reuters, ruşii își fac bugetul pe următorii trei ani pe ideea că războiul la mare intensitate din Ucraina va dura până cel puțin în 2029.

Concret, Rusia intenționează să cheltuiască în 2027 pentru apărare peste 17 trilioane de ruble, adică aproape 203 miliarde de dolari.

Suma este cu aproximativ 27% peste bugetul prevăzut inițial și, totodată, cea mai mare de la începutul războiului din Ucraina, în urmă cu 4 ani.

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În următorii trei ani, adică în perioada 2027-2029, cheltuielile totale pentru apărare se vor ridica la 50 de trilioane de ruble, adică 590 de miliarde de dolari.

Guvernul rus plănuia să cheltuiască anul acesta 12,1 trilioane de ruble, adică peste 143 de miliarde de dolari, însă suma exactă este secretă și nu va fi făcută publică.

Oricum, cheltuielile militare reale ale Rusiei pot fi mai mari decât bugetul oficial al apărării, deoarece o parte din ele sunt trecute la alte capitole bugetare.

Deficit bugetar de 3,2% din PIB în 2026

Documentele mai arată că Moscova și-a majorat estimarea privind deficitul bugetar pentru 2026 la 3,2% din PIB, faţă de 1,6% din PIB, cât era anterior.

Statul rus prognozează că, în 2026, va cheltui cu 13,2% mai mult, ajungând la un total de 48,6 trilioane de ruble (575,8 miliarde de dolari).

Adică, cheltuielile bugetare federale vor reprezenta aproape 21% din PIB. în SUA, de exemplu, cheltuielile federale pentru 2026 sunt estimate la 23,3% din PIB.

Proiectul de buget ar urma să fie înaintat parlamentului până la 1 octombrie.

Săptămâna trecută, guvernul de la Moscova a anunțat noi majorări de taxe în 2027, pentru a finanța deficitul în creştere.

Un nou impozit pe profitul excepţional al companiilor din industria metalelor și mineritului ar urma să aducă anual aproximativ 200 de miliarde de ruble, adică 2,37 miliarde de dolari.

De asemenea, guvernul rus se va împrumuta anul acesta mai mult decât planificase inițial: împrumuturile nete ar urma să crească cu 26%, până la 5 trilioane de ruble, adică 59,2 miliarde de dolari.

În plus, va trage 459 de miliarde de ruble, peste 5 miliarde de dolari, din Fondul Național de Bunăstare, adică din rezervele pe care statul le poate folosi rapid.

Totodată, Moscova se așteaptă să încaseze mai puțin din petrol și gaze. Doar 7,6 trilioane de ruble, adică 90 de miliarde de dolari, față de 8,9 trilioane estimate anterior, adică 105,4 miliarde de dolari.

Datoria publică a Rusiei va depăși 20% din PIB în 2027

Documentele mai arată că datoria publică urmează să crească în 2027 la 21,7% din PIB, de la 19,9% anul acesta, depășind pragul de 20% considerat de autorități drept sigur.

Volumul total al împrumuturilor ar urma să crească în 2027 cu 43%, la 7,7 trilioane de ruble, adică 91,2 miliarde de dolari.

Chiar dacă datoria Rusiei ar urma să depășească 20% din PIB, rămâne sub nivelul înregistrat per ansamblu de UE, unde datoria publică reprezintă 82,9% din PIB, potrivit Eurostat.