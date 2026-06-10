Un bătrân de 88 de ani din Alba Iulia, înșelat cu 40.000 de lei de un fals medic

Un bătrân de 88 de ani din Alba Iulia a fost înșelat cu 40.000 de lei de un necunoscut care s-a dat drept medic și i-a cerut bani pentru o operație urgentă a nepotului său.

Totul a început cu un apel telefonic. Un bărbat necunoscut s-a prezentat drept medic și i-a spus vârstnicului că nepotul său are nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă. Pentru operație, a solicitat suma de 40.000 de lei.

Ulterior discuției telefonice, escrocul s-a prezentat personal la domiciliul bărbatului de 88 de ani. A ridicat banii în două tranșe egale, de câte 20.000 de lei, la intervale diferite de timp. Vârstnicul a dat curs solicitărilor, crezând că nepotul său este în pericol.

Escrocherie în două șanse

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După ce a predat întreaga sumă, bărbatul l-a contactat pe nepotul său. Acesta i-a confirmat că este bine și că nu are nevoie de nicio intervenție chirurgicală. Vârstnicul a sesizat imediat Poliția Municipiului Alba Iulia.

Polițiștii fac cercetări pentru infracțiunea de înșelăciune și încearcă să identifice autorul. Cazul face parte dintr-un tipar frecvent de fraudă care vizează persoane în vârstă, cunoscut ca „metoda accidentul" sau variante ale acesteia.

IPJ Alba transmite câteva reguli simple de urmat. Nu oferi niciodată bani unor necunoscuți care pretind că reprezintă o instituție. Verifică întotdeauna informația prin contactarea directă a rudei menționate. Dacă primești un astfel de apel, închide telefonul și sună imediat la 112.