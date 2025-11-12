Antena Meniu Search
Video Un bătrân ieşit la plimbare s-a prăbuşit pe stradă. Medicii l-au resuscitat zeci de minute

Un bătrân din Baia Mare a fost la un pas de tragedie, după ce s-a prăbuşit pe asfalt şi s-a lovit grav la cap.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 09:28

Bărbatul se deplasa cu ajutorul unui baston, iar când a ieşit la plimbare, acesta i s-a agăţat într-o groapă din trotuar.

Doar norocul a făcut ca o ambulanță să treacă prin zonă şi să-i acorde primul ajutor. După zeci de minute de resuscitări, bătrânul a fost salvat şi dus la spital.

