Bătrân de 88 de ani, dat dispărut şi căutat de 100 de oameni, găsit la 5 km de casă. Se pierduse pe drum

Peste 100 de poliţişti, pompieri, poliţişti de frontieră, jandarmi, voluntari au căutat în cursul nopţii de luni spre marţi, un bărbat de 88 de ani care a dispărut de la locuinţa sa din Botoşani. El a fost găsit teafăr, pe un câmp, la cinci kilometri de locuinţa sa şi a povestit salvatorilor că s-a dezorientat şi nu a mai găsit drumul spre casă.

la 25.11.2025 , 09:30
Bătrân de 88 de ani, dat dispărut şi căutat de 100 de oameni, găsit la 5 km de casă. Se pierduse pe drum - ISU

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat că, în cursul nopţii de luni spre marţi,  forţele de ordine au desfăşurat o amplă acţiune de căutare pentru localizarea unui bărbat de 88 de ani, care fusese dat dispărut de familie.

”Mobilizarea forţelor de ordine a condus la localizarea persoanei, astăzi, in jurul orei 07:00, după o noapte de scotociri pe o suprafaţă de aproximativ 8 kilometri, teren accidentat si vegetaţie deasă. 

La căutări au participat aproximativ 100 de poliţişti, pompieri, poliţişti de frontieră însoţiţi de câini de urmă, jandarmi şi voluntari. Bărbatul a fost găsit pe câmp, la circa cinci kilometri de locuinţa sa. Acesta a declarat că s-a dezorientat şi nu a mai reuşit să găsească drumul spre casă”, au relatat poliţiştii.

El a fost preluat de un echipaj medical pentru evaluarea stării de sănătate şi, în prezent, se află în afara oricărui pericol.

Dispariţia bărbatului de 88 de ani, din comuna Corni a fost anunţată, marţi, la ora 1.00. Familia acestuia i-a anunţat pe poliţişti despre faptul că bărbatul, care locuieşte singur, a plecat de acasă luni după amiază, şi nu a mai revenit.

