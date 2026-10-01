Louis Munteanu, absenţă importantă pentru România la meciurile cu Polonia şi Suedia din UEFA Nations League

Oficialii Federaţiei Române de Fotbal au anunţat, joi, că atacantul Louis Munteanu a devenit indisponibil pentru meciurile pe care naţionala de fotbal a României le are de disputat în octombrie, cu Polonia, în deplasare, şi cu Suedia, pe teren propriu.

"Tricolorii" au zero puncte după primele două etape din UEFA Nations League şi îşi puneau mari speranţe în următoarele două partide, în încerca de a redresa corabia.

Însă, ultimele informaţii arată că Louis Munteanu a suferit o entorsă la gleznă, la antrenamentul de miercuri seara, astfel că atacantul a devenit indisponibil pentru partidele cu Polonia şi Suedia.

România urmează să dea piept cu Polonia vineri, 2 octombrie, la Varşovia, de la 21.45, ora României. Duelul cu Suedia este programat a avea loc luni, 5 octombrie, tot de la ora 21.45, pe Arena Naţională din Bucureşti. Ambele partide vor fi transmise în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.