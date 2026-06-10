Un copil de 8 ani s-a înecat într-o baltă din Neudorf chiar sub ochii fraţilor săi. A fost scos inconştient

Un copil de 8 ani s-a înecat într-o baltă părăsită din localitatea Neudorf, Arad, chiar sub ochii fraţilor săi mai mari. Băieţelul a fost scos inconştient din apă de pompierii şi resuscitat la faţa locului, însă fără succes.

Din primele informaţii, trei fraţi de 19, 11 și 8 ani, au ajuns în zonă cu bicicletele pentru a petrece timpul liber. La un moment dat, au intrat în apă, deşi niciunul nu ştia să înoate. Deși la mal apa era puțin adâncă, în interiorul bălții adâncimea crește brusc, ajungând la aproximativ 6-7 metri.

S-a înecat sub ochii fraţilor săi

Copilul de 8 ani s-a îndepătat şi la un moment dat a fost tras în adâncuri. La fața locului au intervenit echipe de salvare, inclusiv scafandri, care au început imediat căutările.

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După operațiunile desfășurate în apă, minorul a fost găsit și scos la suprafață de către scafandri. Copilul a fost resuscitat, însă din păcate a fost declarat mort.

Autoritățile reamintesc pericolul reprezentat de bălțile și lacurile rezultate din foste exploatări de balast, unde adâncimea poate crește brusc, iar malurile pot fi instabile, punând în pericol viața celor care intră în apă.