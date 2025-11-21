Antena Meniu Search
Un copil din Mehedinţi a sunat la 112 şi a spus că mama lui e în pericol de moarte. Ce se întâmplase de fapt

Un copil de 10 ani din Mehedinți a sunat la 112 și a anunțat că mama lui e în pericol de moarte. Polițiștii din Brașov au mobilizat mai multe echipe și au cerut sprijin colegilor din Mehedinți. Când au ajuns la fața locului, au descoperit că apelul era fals, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 16:18
Un copil din Mehedinţi a sunat la 112 şi a spus că mama lui e în pericol de moarte. Ce se întâmplase de fapt - Profimedia / imagine ilustrativă

Apelul a fost primit de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov joi după-amiază. O persoană necunoscută semnala că mama sa este în pericol de moarte. Legătura telefonică s-a întrerupt imediat. Polițiștii au format mai multe echipe mixte și au început căutările pentru localizarea apelantului. Verificările au indicat că persoana se află în comuna Ciochiuța din județul Mehedinți.

Poliția recomandă părinților să fie vigilenți în ceea ce privește activitatea copiilor lor

Cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Mehedinți - Poliția Orașului Strehaia, autoritățile au ajuns la adresă. Au identificat o femeie de 20 de ani, care le-a spus că numărul de telefon este folosit de fiul iubitului ei, un băiat de 10 ani. Verificările au confirmat că minorul a făcut apelul și a sesizat aspecte nereale.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Strehaia continuă verificările pentru clarificarea tuturor aspectelor. Urmează să dispună măsurile legale. Inspectoratul Județean de Poliție Brașov face apel la responsabilitate când se folosește numărul 112. Mobilizarea unor resurse considerabile poate întârzia intervenția autorităților în situații reale de urgență. Poliția recomandă părinților să fie vigilenți în ceea ce privește activitatea copiilor lor.

mehedinti brasov 112 politie
