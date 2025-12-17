S-a dat alarma marţi seară la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin. Mai mulți copii de grădiniță au acuzat stări de rău și au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară. Totul, după masa pregătită de firma de catering, cu care unitatea de învățământ colaborează.

Calvarul a început după lăsarea serii pentru mai mulți părinți din Drobeta Turnu-Severin. Cu toții au ajuns la secția de Pediatrie, cu copiii în brațe. Motivul a fost tras la indigo în fiecare caz.

"Vomită de la ora 7 și am crezut că îi trece și iar a vomitat, iar a vomitat, i-am dat tratament și a trebuit să venim la urgențe... vomită de 5 ore" a explicat un părinte.

"La ora 6 copilul a început să spună că îl doare burta, în jur de 10 a vomitat prima dată și de atunci se liniștea 10 minute, un sfert de oră, iar începea să plângă că o doare burta, vomita" a relatat alt părinte.

Copiii ar fi mâncat preparate gătite de firma de catering

Totul ar fi început după ce copiii ar fi mâncat la grădiniță preparate gătite de firma de catering, cu care unitatea de învățământ colaborează.

"Din spusele mamei au consumat la grădiniță mâncare gătită, și se pare că sunt mai mulți copii" a explicat Horia Ene, medic la SAJ Mehedinți.

"A spus că a mâncat la grădiniță. […] Ei pun meniul, dar nu știm ce…" a relatat un alt părinte.

Potrivit mai multor părinți, unii copii au avut stări de greață încă din timpul serbării, iar la spital ar fi ajuns și educatoarea, acuzând aceleași simptome. Autoritățile vor deschide o anchetă, care să stabilească exact cauza care a dus la toxiinfecția celor mici.

