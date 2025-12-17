Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Anchetă la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin. Mai mulți copii, ajunşi la spital cu toxiinfecție alimentară

S-a dat alarma marţi seară la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin. Mai mulți copii de grădiniță au acuzat stări de rău și au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară. Totul, după masa pregătită de firma de catering, cu care unitatea de învățământ colaborează.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 08:03

Calvarul a început după lăsarea serii pentru mai mulți părinți din Drobeta Turnu-Severin. Cu toții au ajuns la secția de Pediatrie, cu copiii în brațe. Motivul a fost tras la indigo în fiecare caz.

"Vomită de la ora 7 și am crezut că îi trece și iar a vomitat, iar a vomitat, i-am dat tratament și a trebuit să venim la urgențe... vomită de 5 ore" a explicat un părinte.

"La ora 6 copilul a început să spună că îl doare burta, în jur de 10 a vomitat prima dată și de atunci se liniștea 10 minute, un sfert de oră, iar începea să plângă că o doare burta, vomita" a relatat alt părinte.

Articolul continuă după reclamă

Copiii ar fi mâncat preparate gătite de firma de catering

Totul ar fi început după ce copiii ar fi mâncat la grădiniță preparate gătite de firma de catering, cu care unitatea de învățământ colaborează.

"Din spusele mamei au consumat la grădiniță mâncare gătită, și se pare că sunt mai mulți copii" a explicat Horia Ene, medic la SAJ Mehedinți.

"A spus că a mâncat la grădiniță. […] Ei pun meniul, dar nu știm ce…" a relatat un alt părinte.

Potrivit mai multor părinți, unii copii au avut stări de greață încă din timpul serbării, iar la spital ar fi ajuns și educatoarea, acuzând aceleași simptome. Autoritățile vor deschide o anchetă, care să stabilească exact cauza care a dus la toxiinfecția celor mici.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mehedinti toxiinfectie gradinita spital
Înapoi la Homepage
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze?
Observator » Evenimente » Anchetă la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin. Mai mulți copii, ajunşi la spital cu toxiinfecție alimentară