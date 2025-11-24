Antena Meniu Search
Un bărbat a spart cu pumnul parbrizul unei maşini de poliţie, după ce sunase nejustificat la 112

Un bărbat de 34 de ani, din Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, a distrus parbrizul unei maşini de Poliţie, echipajul prezentându-se la intervenţie, după ce acesta sunase nejustificat la numărul de urgenţă 112.

de Redactia Observator

la 24.11.2025 , 13:01
”La data de 22 noiembrie a.c., 06.15, Poliţia municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată de un poliţist din cadrul Biroului Ordine Publică cu privire la faptul că în timp ce se afla în serviciu împreună cu alt coleg la o sesizare pe Calea Timişoarei, un bărbat de 34 de ani, care ar fi apelat în mod nejustificat SNUAU 112, ar fi lovit cu pumnul parbrizul autospecialei, pe care l-a avariat. Din cercetări a reieşit că echipajul de poliţie s-a deplasat la un apel sesizat de bărbatul de 34 de ani, iar la momentul sosirii la faţa locului apelantul se afla într-o stare avansată de ebrietate şi a apelat în mod repetat SNUAU 112”, a transmis IPJ Mehedinţi.

Ulterior, după ce poliţiştii i-au adus la cunoştinţă bărbatului că va fi amendat pentru că a sunat nejustificat la 112, acesta a lovit cu pumnul parbrizul autospecialei, pe care l-a avariat.

”În baza probatoriului administrat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă a inspectoratului”, a mai precizat IPJ Mehedinţi, potrivit News.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru distrugere.

