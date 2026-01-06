Un deținut internat la Psihiatrie în județul Timiș a evadat după ce a furat mașina unui angajat

Un deținut în vârstă de 48 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, din județul Timiș, a evadat luni seara, după ce a furat autoturismul unui angajat al unității medicale. Alarma a fost dată în jurul orei 21.30, iar polițiștii au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare, bărbatul fiind depistat câteva ore mai târziu pe raza județului Caraș-Severin.

Polițiștii din Timiș au fost sesizați luni seara, în jurul orei 21.30, de către medicul de gardă al Spitalul de Psihiatrie Jebel, că un pacient, internat cu sentință penală, a plecat voluntar din incinta unității spitalicești.

Polițiștii au demarat de îndată verificările, stabilind că este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Acesta a reușit să plece din spital după ce a sustras mașina unui angajat al spitalului.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit direcția de deplasare a persoanei, fiind alertate structurile de poliție din județele limitrofe.

Bărbatul a fost depistat pe raza județului Caraș-Severin în jurul orei 2.20 și adus în județul Timiș pentru continuarea procedurilor legale.

În cauză, polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

