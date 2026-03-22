Un deţinut s-a sinucis în Penitenciarul Focșani. Fusese condamnat la 5 ani şi 8 luni de închisoare

Un deținut de la Penitenciarul Focșani s-a sinucis sâmbătă noaptea, fiind găsit spânzurat în zona în care era repartizat la munca de noapte. Victima avea un parcurs exemplat în penitenciar, participa la programe de reintegrare și nu existau semne care să indice un risc de suicid. Ancheta autorităților va stabili împrejurările exacte ale incidentului.

"În data de 21.03.2026, la ora 22:15, o persoană privată de libertate, repartizată la muncă de noapte la decantor, fără supraveghere, fiind încadrat în regim deschis, a fost găsită spânzurată în apropierea locului de muncă. A fost anunţat de îndată asistentul medical de serviciu, care a început manevrele de resuscitare. La ora 22:20 a fost apelat serviciul unic de urgenţă 112, iar la ora 22:36, aceştia au sosit în unitate. La ora 22:38 a fost constatat decesul", a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Focşani, Laura Stoian.

Potrivit sursei citate, bărbatul era condamnat la o pedeapsă de cinci ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc şi prezenta un parcurs execuţional exemplar.

Deţinutul era implicat activ în programe de reintegrare, participând frecvent la activităţi socio-educative de prevenire a criminalităţii în şcoli şi licee.

Reprezentanţii penitenciarului subliniază că nu au existat semne care să indice un risc de suicid. Deţinutul era vizitat frecvent de familie, comunica zilnic telefonic cu rudele şi urma să fie discutat în comisia de liberare condiţionată în iulie. În această lună, fusese propus pentru recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar.

Au fost anunţate familia decedatului, dar şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul. Totodată, la nivelul unităţii de detenţie va fi declanşată o anchetă internă

