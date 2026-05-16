Veste bună pentru călători, "Trenurile Soarelui" revin în curând pe șine. CFR Călători a scos deja la vânzare biletele, însă apar câteva modificări importante în programul de circulație.

Primele trenuri directe spre mare pleacă inclusiv din vestul țării, de la Timișoara, iar programul "Trenurile Soarelui" începe oficial pe 13 iunie și ține până în luna septembrie.

Sunt câteva modificări importante anul acesta. În total, CFR Călători scoate pe traseu 54 de garnituri, dar este foarte important de menționat că unele vor avea trasee schimbate față de sezoanele trecute, iar detaliile se găsesc pe site-ul CFR.

De exemplu, din Timișoara până la Constanța, călătoria durează aproximativ 14 ore, iar dacă vreți să mergeți la Mangalia, pregătiți-vă pentru un drum și mai lung.

Toate aceste durate diferă în funcție de numărul opririlor și de rangul trenului. La fel și prețurile, care variază în funcție de distanță și tipul trenului. De exemplu, de la București la Constanța plătiți în jur de 50 de lei pentru un bilet, însă de la Timișoara până la Constanța prețul poate depăși 200 de lei.

Biletele au fost deja puse în vânzare, însă pot apărea și reduceri, mai ales dacă sunt achiziționate online.

Promisiunea pentru călători anul acesta este cea a vagoanelor modernizate, cu aer condiționat și prize pentru încărcarea telefoanelor, dar doar pe anumite rute, nu pe toate.

Rămâne însă și partea mai puțin plăcută: lucrările de modernizare de la calea ferată, care pot genera întârzieri și schimbări continue de program.

