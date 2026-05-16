Plantele exotice au devenit în ultima perioadă tot mai populare în apartamentele și casele românilor. La mare căutare sunt însă palmierii care transformă curțile şi terasele în adevărate oaze mediteraneene. Sunt ușor de întreținut și rezistă foarte bine la clima noastră.

Pentru a se putea lăuda cu cea mai frumoasă grădină, românii îşi îndreaptă tot mai mult atenţia către plantele exotice. Iar pentru a satisface cerinţele, proprietarii pepinierelor şi magazinelor de profil s-au adaptat.

"Anul acesta chiar au fost foarte iubiţi palmierii, soiul acesta mai exact trachycarpus fortunei, este un soi care există foarte bine la noi în ţară, la îngheţ n-are nicIo problemă.", explică Sorin Marius, proprietar pepinieră.

"Clienţii au venit pentru a căuta plante decorative pentru a-şi înfrumuseţa grădinile şi terasele exterioare.", spune Mioara Predoiu, reprezentant magazin.

"Aici avem un lămâi, este o plantă care se poate folosi decorativă chiar şi lămâile se pot consuma. Aici avem un arţar japonez de culoare verde. Mulţi dintre clienţi vor să aducă aerul mediteranean direct în confortul propriei curţi.", adaugă Sorin Marius.

"M-am uitat şi am cumpărat 10 palmieri, sunt foarte uşor de întreţinut. Am arţari japonezi, măslini, bonsai.", spune un cumpărător.

"Cel mai mult mi-au atras atenţia palmierii de afară, foarte frumoşi.", adaugă un alt cumpărător.

Lămâii, măslinii şi palmierii sunt printre cele mai cumpărate plante în această perioadă. Acestea pot transforma rapid orice locuinţă iar oamenii îşi pot crea astfel propriul lor colţ exotic.

Interesul pentru plantele exotice îl regăsim chiar şi în parcurile din orașe. La Motru, în Gorj, de exemplu, autoritățile au plantat mai mulţi palmieri.

"Au rolul de a înfrumuseţa zona, suntem în apropierea catedralei ortodoxe unde se oficiază căsătoriile şi foarte mulţi tineri au ales şi aleg să- şi facă fotografii de cuplu în preajma lor.", precizează Valentin Alupoaie, şeful de serviciu administratia drumului public, Primăria Motru.

Preţul unui palmier porneşte de la 200 de lei, iar în funcţie de dimensiune poate ajunge şi la 500 de lei.

