Din fericire, Alexandru s-a dovedit a fi un copil extrem de puternic și rezistent, având în vedere că a supraviețuit singur două nopți în pădure, în ploaie și vânt. Totuși, el va mai rămâne internat câteva zile; este stabil, cooperant și monitorizat atent de echipa medicală, care continuă investigațiile pentru o evaluare completă a stării sale fizice. La internare, micuțul era deshidratat, prezenta o pneumonie interstițială în curs de vindecare și numeroase mușcături de căpușe. Specialiștii avertizează că, dincolo de epuizarea fizică, o astfel de experiență poate avea un impact psihologic profund asupra unui copil de o vârstă atât de fragedă.

Hainele lui Alexandru arată prin ce a trecut în pădure. Tatăl: "A mers pe coate şi genunchi"

În prezent, Alexandru este internat alături de mama sa și a devenit rapid "vedeta" Spitalului de Pediatrie din Sibiu. Tatăl său povestește emoționat că toată lumea îl răsfață și dorește să facă fotografii cu el. Cel mai probabil, băiețelul va fi externat săptămâna viitoare. Acasă, în Sebeșul de Jos, este așteptat cu nerăbdare de tatăl și sora lui mai mare, dar și de sutele de localnici care s-au mobilizat exemplar pentru a-l căuta imediat după ce s-a rătăcit în pădure.

Familia a încercat să reconstituie cele două nopți pe care Alexandru le-a petrecut singur în pădure, în ploaie şi vânt.

Toma Zerestea, tatăl copilului: Mă gândesc că asta l-a și ajutat, din ce s-a hidratat, din ploaie, sau așa, dar a trecut prin pârău. Și... O fi băut apă de acolo. A băut apă de acolo. El, dacă îi e sete, bea apă și din baltă. Deci o băut, deci ne aduceam aminte astăzi cu cu soția, că povesteam, zic: "Măi, mai ții minte când o băut apă din baltă în curte?" Avea trei anișori. S-a pus pe burtă și s-a pus să bea apă. "Păi ce faci, mă, cum bei apă de-aici?" Și m-am gândit, mă, dacă i-a fost sete, a băut apă.

Hainele copilului arată prin ce a trecut

Toma Zerestea crede că fiul său a mers mult prin pădure, pe coate și pe genunchi. Așa a reușit să escaladeze versanţii împăduriți din jurul satului, ajungând în zone greu accesibile și pentru adulți.

Toma Zerestea: Hainele astea doctorii nu le-au putut da jos în ambulanță de pe el pentru că erau lipite pe el. De apă și noroi și... și uitați...

Reporter: Astea au fost hăinuțele lui.

Toma Zerestea: Ăștia au fost pantalonii, și... uitați cum e fundul. Că tot a mers târâș pe fund. Uitați genunchii. Tot așa. Vedeți? Uitați. Aici au fost genunchii. Ăștia așa o să rămână, nespălate, cum îs ele. Așa o să rămână. Bluzița subțire care a avut-o pe el. Și-acum îs ude, și-acum îs ude, uitați. No, no. Și-acum îs ude, cum spun unii că: "Ooo, de ce erau uscate?" Ai pus tu mâna pe ele să vezi că-s uscate? Nu. Asta-i bluza. Uitați coatele. Vedeți? A mers și pe coate, și pe... Pe fund și pe coate, coborând coasta aia mare.

Reporter: Ce-o fi făcut noaptea? V-a zis? V-a povestit?

Toma Zerestea: N-am povestit cu el și, din ce-am povestit cu cu psihologii și cu toată lumea, e să nu îi amintim nimic. Și atuncea… Să se uite. Ca să uite cât de repede subiectul e închis. Când mare, când e mai mare, poate mai povestim cu el.

Tatăl băiatului: "Sunt mai multe minuni care s-au adunat în jurul lui"

Tatăl lui Alexandru crede că doar un miracol a făcut ca micuțul să supraviețuiască atât de mult singur în pădure.

"Recuperarea merge foarte bine, încât a început să se plictisească să stea în pat. Și ne bucurăm foarte mult că e ok. E vedeta spitalului. Toată lumea merge să-l vada, să-i ducă jucării. A primit chiar şi un elicopter de la doamna psiholog. Sunt mai multe minuni care s-au adunat în jurul lui. Una este faptul că nu s-a atins de el niciun animal sălbatic, urs chiar și o vulpe. Faptul că a ieșit la luminiţa aia acolo pentru că era singura luminiţă de un metru, ca domnul Soare să-l poată vedea. Eu cred că a mers foarte mult, așa scenariul pe care ni l-am făcut noi și după ce ne-au spus medicii că avea febră la picioare e clar că a mers foarte mult. Pe dealurile mai mari le-a coborat pe fund și coate, iar apoi când a început să urce a mers pe genunchi. Au fost momente grele, doar cine le trăiește le poate simți. Am plâns singur prin pădure, dar când mă întâlneam cu cineva nu mai plângeam", i-a povestit Toma Zerestea corespondentului Antena 3 CNN din Sibiu.

Reporter: Nu v-ați pierdut speranţa atunci?

Toma Zerestea: Nu! Am zis că trebuie să-l găsim. Și doamna psiholog ne-a întrebat dacă suntem pregătiți în caz de ceva... și am zis că așa ceva nu se poate. O să-l găsim. Și uite că Dumnezeu ne-a ajutat și așa a fost. Alexandru a fost mai rezistent decât am crezut noi toți, pentru că ţinând cont de temperatura de afară, ploaie, noapte a bătut și vântul. Ne era frig nouă, apoi el îmbrăcat subțire, ud, singur în întuneric. Ne-am întâlnit și cu ursul când eram la căutări. După care și la elicopter și la dronă am văzut și ursoaica cu doi pui.

Plutonierul care l-a găsit pe Alexandru, eroul familiei

Pentru Toma Zerestea, eroul acestei poveşti cu final fericit este, în primul rând, plutonierul major Mihail Soare.

Reporter: Cine este eroul dumneavoastră acum?

Toma Zerestea: Domnul Soare, că el l-a găsit, și apoi Alexandru, că a fost puternic și a rezistat și a avut instinctul să iasă la luminiţa aia și eu cred că a căutat soarele să se încălzească și dintr-odată a venit domnul Soare. I-am mulţumit, emoțiile au fost mari de ambele părți, și el are copii mici şi a fost emoţionat și el. Avea lacrimi în ochi.

Reporter: Ce aţi simțit când l-aţi strâns în brațe?

Toma Zerestea: Am simțit ușurare. Prima dată m-am descărcat când mi-a arătat poliţistul imaginea cu el. M-am pus jos după o maşină să nu mă vadă nimeni și am plâns, am urlat, tremuram atât de tare....

Alexandru va fi aşteptat acasă cu o petrecere-surpriză

Întreaga comunitate îl așteaptă acum acasă pe Alexandru. Părinții îi vor organiza o petrecere surpriza.

"Îi place sa se joace la jocurile lui de puzzle și o să-i luăm un tort. Încă nu știm așa, în amănunt, dar asta o să fie a doua lui zi de naștere cum ar veni", a declarat tatăl lui Alexandru, băieţelul salvat după 40 de ore în care a rătăcit, singur, într-o pădure din Sibiu.

"Mă sună şi voluntari care vor să vină să-l vadă. Nu suntem închiși, cine vrea să vină să-l vadă, poate să o facă. Mulți dintre ei ne-au încărcat și pe noi cu energie. S-a mobilizat foarte multă lume, din Vâlcea, Sibiu, sunt firme care și-au trecut muncitorii. La toți voluntarii, la toate instituțiile, le mulțumesc din tot sufletul și să o țină tot așa. Ca să construim o Românie mai bună, toți trebuie să fim mai buni", a concluzionat Toma Zerestea.

