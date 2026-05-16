Maşinile tunate au fost luate în vizor de poliţişti. A fost razie vineri seară în Capitală. Şoferii care au vrut senzaţii tari, dar ilegale, au fost traşi pe dreapta. Au dat vina pe maşinile puternice şi pe ispitele tinereţii. Nu i-au înduplecat pe poliţiştii care au amenzi de peste 40 de mii de lei.

Maşini de sute de mii de euro au gonit nebuneşte pe Calea Victoriei. Sunetul acceleraţiei le oferă șoferilor senzaţii tari până la primul filtru al poliţiei. Agenţii le taie avântul.

"Evacuare, lumini, semnalizări... Se vedeau mai frumos, se auzea frumos, de ce să minţim. Nu ne pasionează, rămânem fără permis, fără acte, nu este în regulă, suntem şi noi oameni ca şi ei", a spus un șofer.

Inspectorii RAR rămân fără foi goale în procesul verbal. Nereguile sunt multe, iar amenzile pe măsura modificărilor.

"Totul e perfect, în afară de capotă, evacuare, toate astea, dar în rest e ok maşina, bine că am benzină. Aşa am luat-o de la o fată, toată aşa pasionată ca mine şi a zis să mi-o da mie, să mă învârt şi eu pe staţia rar. Aşa suntem noi la tinereţe, ne plac modificările", a mărturisit un tânăr.

Şoferii cu maşini puternice dau vina pe autoturismele de lux.

"Cred că din simplul fapt al maşinii e comportament agresiv pentru că merge foarte normal. Adică oricum o să facem contestaţie", a spus un șofer.

Nu doar maşinile modificate au fost luate în vizor, ci şi şoferii care au urcat la volan băuţi, iar câinii antrenaţi au căutat droguri.

"Viteza excesivă, conducerea agresivă ori conducerea sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psihoactive reprezintă decizii ce pot avea urmări grave. Un vehicul cu defecţiuni tehnice ori modificări poate fi la fel de periculos. Nu tolerăm riscuri pe străzile Bucureştiului şi ne asigurăm că traficul se desfăşoară în condiţii de siguranţă pentru toţi participanţii", a declarat Radu Gâtan, director adjunct al Direcției Rutiere - IGPR.

În urma controalelor au fost reținute 27 de certificate de înmatriculare, dar și 13 seturi de plăcuțe de înmatriculare, iar şapte şoferi au rămas fără permis.

