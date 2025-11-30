Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine

Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom.

de Redactia Observator

la 30.11.2025 , 15:39

Momentul a fost anunțat celorlalți pasageri de personalul de bord. Imnul României a fost interpretat de un jandarm îmbrăcat în uniformă în timp ce avionul se afla la peste 10.000 de metri altitudine. Pasagerii au filmat momentul și la final l-au aplaudat pe jandarm.

"Vă mulțumesc că mi-ați acordat atenția dumneavoastră. Purtați România la înălțime pe orice meridian", a fost mesajul jandarmului artist.

Și Jandarmeria a avut un mesaj.

Articolul continuă după reclamă

"Mulțumim Companiei Tarom pentru sprijinul acordat! Mulțumim întregului personal, dar și călătorilor pentru un zbor cu totul diferit! La mulți ani, România", au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

jandarm avion imnul romaniei
Înapoi la Homepage
Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte”
Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: &#8220;I-am descărcat în curte&#8221;
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Interviu emoţionant cu Marius Ţeicu, la 80 de ani: "Din păcate, fata mea nu mai e, iar de 8 ani n-am mai putut să compun"
Interviu emoţionant cu Marius Ţeicu, la 80 de ani: "Din păcate, fata mea nu mai e, iar de 8 ani n-am mai putut să compun"
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie?
Observator » Evenimente » Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine