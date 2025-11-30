Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom.

Momentul a fost anunțat celorlalți pasageri de personalul de bord. Imnul României a fost interpretat de un jandarm îmbrăcat în uniformă în timp ce avionul se afla la peste 10.000 de metri altitudine. Pasagerii au filmat momentul și la final l-au aplaudat pe jandarm.

"Vă mulțumesc că mi-ați acordat atenția dumneavoastră. Purtați România la înălțime pe orice meridian", a fost mesajul jandarmului artist.

Și Jandarmeria a avut un mesaj.

"Mulțumim Companiei Tarom pentru sprijinul acordat! Mulțumim întregului personal, dar și călătorilor pentru un zbor cu totul diferit! La mulți ani, România", au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

