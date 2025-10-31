România a învățat, în urmă cu un deceniu, cea mai cruntă lecție: "Corupția ucide". La zece ani de tragedia de la Colectiv, care a luat 65 de vieţi, sute de oameni au mărșăluit în tăcere prin centrul Capitalei, cu lumânări și flori în mâini, pentru cei care nu s-au mai întors acasă. Au plâns însă peste program, cum a scris pe Facebook, Oana Matei, soţia unuia dintre tinerii răniţi în incendiu. Şi ca într-un film cinic, organizatorul marşului a fost amendat, cu 3.000 de lei de un jandarm. Acesta din urmă va fi cercetat disciplinar, iar Inspectorul General al Jandarmeriei şi-a cerut scuze public.

Activistul Marian Rădună, organizatorul evenimentului de comemorare a victimelor de la Colectiv, a fost amendat de jandarmi cu 3.000 de lei, pentru că manifestaţia a depășit ora 23:00, oră stipulată în protocol.

Jandarm: În calitate de organizator, acestuia i s-a pus în vedere faptul că la ora 23.00, ca oră de sfârşit a activităţii sale, activitatea sa a fost depăşită. Nu a luat măsuri pentru închiderea adunării publice, în cadrul căreia mai participau aproximativ 25 de persoane.

Organizator: Evenimentul pentru care am avut protocol semnat cu autorităţile s-a încheiat în momentul în care marşul a ajuns în piaţa Bucur, locul unde noi ne aflăm. Legea 60 pe care dumneavoastră...

Jandarm: Nu facem un monolog! Facem un dialog.

Organizator: Ascultaţi-mă puţin!

Jandarm: Vă rog frumos să nu mă întrerupeţi!

Organizator: Încă o dată vă spun, comemorările nu trebuie notificate.

Jandarm: Deci nu sunteţi de acord!

Organizator: Activitatea mea s-a încheiat în momentul în care s-a finalizat marşul!

Şefii jandarmului recunosc că a dat dovată de exces de zel

Şefii jandarmului au anunţat printr-un comunicat că acesta va fi cercetat disciplinar. Chiar şeful Jandarmeriei şi-a cerut scuze public pentru incident. Jandarmeria a punctat că plutonierul nu a acţionat în spiritul legii. Mai exact, recunosc speriorii săi, acesta a dat dovată de exces de zel atunci când a decis să întocmească procesul verbal.

"Având în vedere situaţia creată la evenimentul desfăşurat seara în trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmerie Române, am obligaţia morală de a face următoarele precizări. În primul rând doresc să exprimîn mod public scuze pentru incidentul produs. Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru. Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care în mod formal puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esenţial să avem în vedere particularităţile evenimentului. Tocmai de aceea vom analiza situaţia creată si vom dispune măsuri în consecinţă. Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost şi rămâne alături de toţi cei afectaţi de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenţi la faţa locului oferind sprijin autorităţilor şi victimelor. De-a lungul anilor, instituţia a sprijinit şi a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanţe familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi şi compansiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii", a declarat şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan.

Activistul susţine că va contesta amenda în instanţă

Cele aproximativ 25 de persoane care mai rămsese după ora 23 la locul tragediei ţineau un moment de reculegere şi urmau în cele din urmă să se retragă. Activistul amendat susţine că va contesta în instanţă procesul verbal. Marian Rădună spune că jandarmul care l-a amendat a avut aprobabrea şefului de dispozitiv, care l-ar fi pedepsit astfel pentru că în timpul desfăşurării marşului, cu câteva ore înainte, nu ar fi respectat o dispoziţie ca oamenii să meargă doar pe trotuar. Aceştia au les să meargă pe prima bandă a unui bulevard, pentru că erau prea mulţi şi nu încăpeau pe trotuar.

Activistul spune însă că nu şi-a pierdut încrederea în instituţii, în Jandarmerie şi în MAI, şi că incidentul ar trebui analizat la nivelul echipelor de comunicare aleinstituţiilor publice pentru ca astfel de situaţii să fie evitate pe viitor

