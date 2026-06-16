Un livrator străin a fost lovit de un agent de pază de la Spitalul Judeţean Arad. Omul venise să aducă o comandă, însă paznicul s-a enervat pentru locul unde îşi lăsase maşina. De aici şi până la violenţe nu a mai fost decât un pas.

O cameră de bord a surprins întreg incidentul. Mai întâi agentul l-a împins pe livrator, iar mai apoi la lovit peste faţă. "Faci şmecherii cu mine?", se aude spunând paznicul, când curierul îl rugase să nu mai dea în el.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Ce spun polițiștii

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La data de 15 iunie a.c., în jurul orei 18.14, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați despre faptul că, un bărbat ar fi fost lovit de către un agent de pază, în curtea unei unități medicale din municipiu.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru lovirea sau alte violențe.

În continuare se efectuează verificări, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale, care se impun.