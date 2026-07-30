Nou mesaj RO-Alert în Tulcea, populaţia fiind avertizată că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian

Populaţua este avertizată că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian şi este sfătuită să se adăpostească. Cetăţenii din nordul judeţului Tulcea au primit şi joi dimineaţă un mesaj RO-Alert.

Atacurile în apropierea graniţei s-au intensificat în ultima perioadă

Atacurile în apropierea graniţei s-au intensificat în ultima perioadă, radarele Armatei fiind în alertă. La finalul săptămânii trecute trei drone care au pătruns în spaţiul aerian naţional au fost doborâte.

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"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert", se arată în comunicatul MApN.