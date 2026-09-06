Un motociclist în vârstă de 52 de ani a murit după ce motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autoturism, pe DN 68A, în zona localităţii Coşeviţa, judeţul Timiş. În urma impactului, alte două persoane aflate în maşină au fost rănite.

Un motociclist a murit după ce s-a izbit de o maşină pe DN 68A, în Timiş. Alte două persoane au fost rănite

Din primele verificări ale poliţiştilor, accidentul s-a produs pe DN 68A, pe direcţia Coşava spre Coşeviţa. Un bărbat de 51 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 52 de ani.

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În urma impactului, au fost rănite trei persoane: motociclistul, în vârstă de 52 de ani, precum şi doi pasageri aflaţi în autoturism, un bărbat de 94 de ani şi o femeie de 84 de ani. Motociclistul a decedat.

La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Staţiei Făget, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare şi un echipaj SMURD. De asemenea, au fost mobilizate două ambulanţe SAJ.

Având în vedere starea gravă a motociclistului, care a fost găsit inconştient după impact, a fost alertat şi elicopterul SMURD Caransebeş.

"Pompierii din cadrul Stației Făget intervin pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs în localitatea Coșevița, între un autoturism și o motocicletă. La fața locului sunt alocate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ. A fost alertat elicopterul SMURD Caransebeș", transmite ISU Caraș-Severin.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca ancheta să stabilească exact modul în care s-a produs impactul.