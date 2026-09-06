Un accident rutier s-a produs în această dimineață, 6 septembrie 2026, în jurul orei 05:42, pe Calea Lugojului din Timișoara, la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Sinaia, în comuna Ghiroda.

Din primele verificări ale polițiștilor, un tânăr de 24 de ani se deplasa cu autoturismul dinspre Timișoara către Remetea Mare. Acesta a pătruns în sensul giratoriu, după care s-a răsturnat și s-a oprit într-un buldoexcavator parcat pe strada Sinaia.

Tânărul a murit în urma accidentului

În urma accidentului a rezultat o victimă respectiv conducătorul auto de 24 de ani.

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Tânărul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, astfel că, potrivit procedurilor legale, urmează să îi fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În urma verificărilor, polițiștii au mai constatat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliţiştii continuă cercetările într-un dosar penal, în care sunt investigate infracțiunile de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere.