Un muncitor de 36 de ani a murit pe acoperişul unei firme din Ungheni

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a decedat, luni, după ce a rămas inconştient pe acoperişul unei clădiri aparţinând unui operator economic din oraşul Ungheni, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş.

"Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Târgu Mureş au fost solicitaţi să intervină pe strada Principală din Ungheni pentru deblocarea şi salvarea persoanei respective. La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de intervenţie clasică, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţimi, precum şi un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Mureş. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Echipajul medical a fost nevoit să declare decesul bărbatului", a arătat ISU Mureş.

Autorităţile urmează să stabilească cu exactitate cauzele şi circumstanţele în care s-a produs tragicul eveniment.