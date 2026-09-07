Sfânta Maria Mică este sărbătorită pe 8 septembrie 2026, ziua în care creștinii prăznuiesc Nașterea Maicii Domnului. Pentru cei care își serbează onomastica, un mesaj frumos, o urare sinceră sau o felicitare trimisă de familie și prieteni poate transforma această zi într-un moment special.

Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026. Cele mai frumoase urări de „La mulți ani” - doxologia.ro

Pe 8 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mică. Cu această ocazie, cei care poartă nume precum Maria, Marian, Mariana sau alte derivate primesc urări și mesaje de „La mulți ani” de la cei dragi.

Dacă nu știi ce mesaj să trimiți unei persoane apropiate, am pregătit o listă cu urări de Sfânta Maria Mică 2026, potrivite pentru familie, prieteni, colegi sau persoane speciale.

Cele mai frumoase mesaje de Sfânta Maria Mică 2026

La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc sănătate, liniște în suflet, bucurii și oameni dragi alături în fiecare zi.

De ziua numelui tău, îți doresc ca Maica Domnului să te ocrotească și să îți lumineze mereu drumul. La mulți ani binecuvântați!

Fie ca această zi sfântă să îți aducă pace în suflet, zâmbete și multe momente frumoase alături de cei pe care îi iubești. La mulți ani!

Astăzi este o zi specială pentru tine. Îți doresc ca toate dorințele bune să devină realitate și să ai parte de sănătate, iubire și fericire. La mulți ani de Sfânta Maria Mică!

Să ai o zi de sărbătoare plină de lumină, bucurie și oameni dragi aproape. Maica Domnului să te ocrotească în fiecare clipă. La mulți ani!

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Mesaje scurte de Sfânta Maria

Dacă vrei să trimiți un SMS sau un mesaj rapid pe WhatsApp, poți alege una dintre variantele de mai jos.

La mulți ani, Maria! Sănătate, fericire și multe împliniri!

La mulți ani de Sfânta Maria! Să ai o zi minunată și un an plin de bucurii!

Sfânta Maria să te ocrotească și să îți aducă liniște și fericire. La mulți ani!

La mulți ani! Să ai parte de iubire, sănătate și cât mai multe motive de zâmbet!

O zi frumoasă, un suflet liniștit și multe bucurii! La mulți ani de Sfânta Maria!

La mulți ani, cu sănătate și împliniri! Să ți se îndeplinească toate dorințele!

Maica Domnului să îți fie mereu aproape. La mulți ani binecuvântați!

Mesaje de Sfânta Maria pentru mamă

Pentru mamă, mesajul poate fi mai emoționant și personal.

La mulți ani, mama mea dragă! De ziua numelui tău îți doresc multă sănătate, liniște și fericire. Să ai parte de cât mai multe zile frumoase și să ne fii alături mulți ani de acum înainte. Te iubesc și îți mulțumesc pentru tot!

La mulți ani, mamă! Fie ca Maica Domnului să te ocrotească mereu, să îți dea putere și sănătate și să îți umple sufletul de bucurie. Pentru mine vei fi întotdeauna cea mai importantă persoană.

Urări de Sfânta Maria pentru soție sau iubită

La mulți ani, iubirea mea! Îți doresc ca fiecare zi să îți aducă un motiv să zâmbești și ca toate visele tale să devină realitate. Sunt fericit că te am în viața mea!

La mulți ani celei mai speciale femei! Să fii mereu sănătoasă, iubită și fericită. Îți doresc o zi la fel de frumoasă ca sufletul tău!

De Sfânta Maria îți trimit cea mai mare îmbrățișare și cele mai frumoase gânduri. Să rămâi mereu la fel de minunată. La mulți ani, iubita mea!

Cine își sărbătorește onomastica de Sfânta Maria Mică

De Sfânta Maria sunt sărbătoriți cei care poartă numele Maria, Marian, Mariana și alte nume derivate sau asociate tradițional acestei sărbători. Ziua de 8 septembrie este cunoscută drept Sfânta Maria Mică și marchează sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului.

Pentru cei care vor să transmită o urare simplă, cel mai important este ca mesajul să fie sincer. Un „La mulți ani!” însoțit de un gând bun poate fi suficient pentru a le face ziua mai frumoasă celor care își serbează numele.