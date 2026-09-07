Clopoțelul a sunat, dar copiii sunt tot la mare. Ce i-a convins pe părinți să prelungească vacanța

Pentru generaţia Alpha în schimb, unde îi găsim pe copiii din ziua de azi, singurele griji sunt cele legate de şcoală. Şi aşa sunt atât de multe, încât unii ar face orice să le mai amâne puţin. Măcar câteva zile, până când profesorii intră în pâine, cum se zice, cu materia. Unii dintre ei au reuşit şi se bucură de începutul şcolii la mare. Mai multe familii au profitat de vremea bună, de lipsa aglomerației și de prețurile reduse de pe litoral și au prelungit concediul.

Reporter: Ce le-ați promis voi părinților că faceți, având în vedere că astăzi ar fi trebuit să fiți la școală?

Fabian: Că o să învățăm foarte mult când o să mergem la școală și o să ne străduim să avem media mare.

Promisiunile copiilor au prelungit vacanța la mare

Aşa şi-a convins Fabian părinţii să mai prelungească vacanţa la mare cu câteva zile. Anul acesta, începe clasa a şasea.

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"Fabian ia bursă de merit și i-am promis că îl mai țin două zile la mare. I-am băgat un concediu medical și, acum, văd că vremea e frumoasă, prețurile sunt ok", a spus tatăl băiatului.

Şi Adela a promis părinţilor aceleaşi lucru.

"I-am promis că iau doar FB pe linie", a transmis Adela, o elevă de 8 ani.

Promisiunile celor mici, vremea frumoasă, marea caldă, dar și prețurile reduse chiar și la jumătate au convins multe familii să își programeze sau să îşi prelungească concediul după începerea școlii.

Prețurile mai mici i-au convins pe părinți să mai rămână câteva zile

"Sejur cadou e convenabil din punct de vedere financiar… Vorbim de 2.000 de lei pentru 5 zile diferenţă dintre săptămâna asta și cealaltă. Nu se pierde mare lucru, e prima săptămână", a precizat un părinte.

"Drumul pentru a veni aici e mult mai lejer, mult mai liber. E diferenţă de 4.000 de lei între iulie, august, comparație cu septembrie", a adăugat alt bărbat.

Unii părinţi chiar au schimbat planul pe ultima sută de metri.

"Am avut noroc, din păcate sau din fericire, e singura vacanţă pe care am reușit să o avem vara asta. Trebuia să plecăm de ieri, dar o tot lungim. Azi am zis că venim puțin să salutăm marea și plecăm, dar uitați-ne aici. Am schimbat şcoala și ne pregătisem așa emoțional să fim prezenți...", a declarat un părinte.

Vreme de plajă și după începerea școlii

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