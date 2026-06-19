Un nou accident pe scările rulante din centrul Bistriţei. La nici două luni distanţă de când un bărbat a murit acolo, după ce a căzut, o femeie de 83 de ani s-a prăbuşit pe aceleaşi scări şi s-a ales cu răni grave.

Ce trebuia să fie un ajutor pentru oameni s-a transformat într-un coşmar pentru mulţi bistriţeni. Scările rulante din pasajul Decebal au făcut o nouă victimă. De data aceasta, o femeie.

"Paramedicii au găsit o femeie în vârstă de 83 de ani, conştientă, cooperantă. Prezenta un traumatism cranian. După stabilizare, a fost transportată la UPU-SMURD Bistriţa.", spune Maius Rus, ISU Bistriţa-Năsăud.

Medicii au descoperit că rănile sunt mult mai grave decât păreau iniţial.

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"În urma evaluării medicale, s-a stabilit că aceasta a suferit un traumatism cranio-cerebral, fracturi costale multiple, fractură sacrală, numeroase contuzii.", explică Camelia Strungari, Spitalul Clinic Județean Bistrița.

Pasajul subteran din centrul Bistriţei a fost construit pentru a le uşura oamenilor traversarea unuia dintre cele mai circulate bulevarde din oraş. Pentru mulţi localnici însă, scările rulante au devenit un motiv de teamă. Unii spun că le evită complet, de frica unei căzături.

"Tot accidente, accidente. Ba bătrâni, ba copii.", spune o femeie.

"Nu îmi place să vin pe scările astea. Sunt foarte înguste, mai ales la ieşire. Plus că sunt persoane în vârstă care poate nu sunt obişnuite cu scările rulante.", adaugă o altă femeie.

Este cel puţin al cincilea accident grav produs pe aceste scări rulante, în doar câteva luni. În aprilie, un bărbat de 73 de ani a murit după ce a căzut împreună cu soţia sa. Un alt bărbat, de 85 de ani, s-a rănit la umăr, iar luna trecută o femeie de 80 de ani a fost transportată la spital după ce s-a rănit la cap şi în zona feţei.

Scările rulante din pasaj au fost inaugurate oficial în februarie anul acesta. După acest incident, poliţia a deschis un dosar penal.