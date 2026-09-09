Un obiectiv din România renaște după decenii de degradare. Reședința nobiliară readusă la viață prin PNRR

Un obiectiv de patrimoniu din România renaște după decenii de degradare și își redeschide porțile pentru vizitatori. Este vorba despre Castelul Banffy din Nușfalău, județul Sălaj, o fostă reședință nobiliară ridicată, cel mai probabil, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și legată de una dintre familiile importante ale aristocrației transilvănene.

Un obiectiv din România renaște după decenii de degradare. Povestea unei reședințe nobiliare uitate - Sursa: Captură foto Facebook/ Szonyi Levente

Astăzi, după ani în care clădirea a purtat urmele degradării şi ale schimbărilor succesive de destinaţie, Castelul Bánffy din Nuşfalău îşi redeschide porţile pentru vizitatori. Restaurarea sa, realizată în cadrul Programului România Atractivă, prin finanţare PNRR, readuce în circuitul turistic unul dintre importantele obiective de patrimoniu ale judeţului Sălaj, se arată într-un reportaj Agerpres.

O legendă transmisă din generaţie în generaţie explică şi originea unei denumiri neoficiale păstrate până astăzi de săteni. Se spune că, în urmă cu aproximativ două secole, în timpul unei plimbări cu Albert Bánffy, unul dintre prietenii acestuia ar fi trecut pe malul opus al râului Barcău şi, văzând stufărişul foarte des, ca o adevărată junglă, l-ar fi întrebat în glumă pe baron: "Ce-i aici? Brazilia?". Vorba a rămas, iar astăzi localnicii numesc "Brazilia" partea de la nord de Barcău, în timp ce satul se află pe malul sudic.

Istoria castelului este strâns legată de familia Bánffy, una dintre familiile nobiliare importante ale Transilvaniei, care a deţinut şi castelele de la Răscruci şi Bonţida, din judeţul Cluj, dar şi Palatul Bánffy din Cluj Napoca.

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"Dacă mergem puţin în trecut, castelul din Nuşfalău a aparţinut aceleiaşi familii Bánffy care deţinea castelele din Răscruci şi Bonţida, din judeţul Cluj şi Palatul Bánffy din Cluj Napoca. Familia deţinea terenuri în Nuşfalău încă din 1372", a declarat Szonyi Levente, preotul reformat din Nuşfalău, pentru Agerpres.