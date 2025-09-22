Un preot din Năvodari, profesor de religie, ar fi încercat să corupă sexual doi adolescenţi de 16 şi 17 ani

Poliţiştii din Constanţa fac cercetări, după ce un profesor de religie de la un liceu din Constanţa, care este şi preot în Năvodari, ar fi încercat să corupă sexual un adolescent de 17 ani, iar anchetatorii au stabilit că acesta ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. De asemenea, poliţiştii susţin că bărbatul este bănuit şi că ar fi procedat la fel şi cu un tânăr de 16 ani.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii din Mamaia au fost sesizaţi, luni, în jurul orei 9.00, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi încercat să corupă sexual un minor, de 17 ani.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că minorul în cauză ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. Persoana reclamată, de 48 de ani, este bănuită că, la data de 18 septembrie, ar fi procedat în acelaşi mod şi cu un alt minor, de 16 ani”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Bărbatul respectiv este profesor de religie la un liceu din municipiul Constanţa, dar şi preot la Năvodari.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa au anunţat că unitatea de învăţământ trebuie să înceapă procedura de cercetare disciplinară în cazul profesorului de religie.

”Ca urmare a sesizării primite astăzi, 22.09.2025, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa cu privire la comportamentul unui cadru didactic faţă de un elev, am luat legătura cu unitatea de învăţământ, solicitând să se sesizeze cu privire la aspectele menţionate. În acest sens, unitatea de învăţământ trebuie să demareze procedura de cercetare disciplinară, deoarece din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse au avut loc în timpul activităţii didactice a profesorului respectiv. De asemenea, am sesizat şi organele competente, punând la dispoziţie documentele înregistrate în instituţia noastră”, au afirmat reprezentanţii IŞJ Constanţa.

