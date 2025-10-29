Antena Meniu Search
Video Un primar din Iaşi a fost reţinut după ce ar fi lovit nişte tineri. Oficialul spune că măsura este abuzivă

Un primar din judeţul Iaşi a fost reţinut după ce ar fi lovit nişte tineri din comună. Totul s-ar fi întâmplat duminică după-amiază, în zona primăriei din comuna ieşeană Grozești. 

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 08:31

Iniţial, cei doi adolescenţi de 14, respectiv 15 ani, ar fi încercat să meargă într-un parc, împreună cu alţi prieteni, însă primarul nu le-ar fi permis accesul.

După care aceştia ar fi încercat să intre în curtea primăriei în căutarea unei toalete, moment în care, edilul ar fi venit după ei şi a început să îi ameninţe şi să îi lovească.

Primarul spune că nu i-ar fi lovit pe copii, ci doar le-a atras atenţia, şi acuză că măsura reţinerii este una abuzivă.

