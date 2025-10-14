Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un singur pumn i-a fost fatal. Băiat de 12 ani, ucis de un altul de 16 ani, în Arad

Tragedie în județul Arad. Un adolescent de 16 ani a fost trimis în judecată, acuzat că a lovit cu pumnul un băiat de doar 12 ani, într-un parc din comuna Vinga, scrie Mediafax. Copilul a intrat în comă și a murit la spital, la aproape două săptămâni după incident.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 16:33
Băiat de 12 ani, în comă și apoi mort Un singur pumn i-a fost fatal. Băiat de 12 ani, ucis de un altul de 16 ani, în Arad - Shutterstock | Ilustraţie

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, luni s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest la domiciliu a unui inculpat în vârstă de 16 de ani pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

În 21 august 2025, în timp ce se afla în parcul central din comuna Vinga, în urma unei discuții în contradictoriu cu victima, minor în vârstă de 12 ani, urmată de o agresiune din partea victimei care l-a înjurat și l-a lovit cu palmele peste cap, inculpatul l-a lovit o singură dată cu pumnul în zona capului pe minor.

În urma loviturii, băiatul a suferit un traumatism cranio-cerebral acut, contuzie, hemoragie cerebrală şi de trunchi cerebral difuze, hemoragie subarahnoidiană cu inundare tetraventriculară, cu stop cardiorespirator resuscitat. Băiatul a intrat în comă de gradul IV, iar în data de 3 septembrie 2025 a murit la Spitalul Clinic Județean Arad.

Articolul continuă după reclamă

Comuna din România unde locuitorii au rămas fără apă potabilă, iar primarul a dispărut fără urmă

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

baiat coma arad bataie mort arest spital
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA?
Observator » Evenimente » Un singur pumn i-a fost fatal. Băiat de 12 ani, ucis de un altul de 16 ani, în Arad