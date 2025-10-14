Un singur pumn i-a fost fatal. Băiat de 12 ani, ucis de un altul de 16 ani, în Arad

Tragedie în județul Arad. Un adolescent de 16 ani a fost trimis în judecată, acuzat că a lovit cu pumnul un băiat de doar 12 ani, într-un parc din comuna Vinga, scrie Mediafax. Copilul a intrat în comă și a murit la spital, la aproape două săptămâni după incident.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, luni s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest la domiciliu a unui inculpat în vârstă de 16 de ani pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

În 21 august 2025, în timp ce se afla în parcul central din comuna Vinga, în urma unei discuții în contradictoriu cu victima, minor în vârstă de 12 ani, urmată de o agresiune din partea victimei care l-a înjurat și l-a lovit cu palmele peste cap, inculpatul l-a lovit o singură dată cu pumnul în zona capului pe minor.

În urma loviturii, băiatul a suferit un traumatism cranio-cerebral acut, contuzie, hemoragie cerebrală şi de trunchi cerebral difuze, hemoragie subarahnoidiană cu inundare tetraventriculară, cu stop cardiorespirator resuscitat. Băiatul a intrat în comă de gradul IV, iar în data de 3 septembrie 2025 a murit la Spitalul Clinic Județean Arad.

