AUR prezintă propriul plan pentru reforme şi reducerea cheltuielilor administrative

AUR a prezentat duminică un plan propriu în zece puncte privind "reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice". Printre măsurile propuse se numără reducerea anuală a cheltuielilor cu 1% din PIB în următorii patru ani, limitarea numărului de ministere și agenții, dar și sistarea acordării de ajutoare externe. Formațiunea susține totodată că vânzarea companiilor strategice de stat "este exclusă". Reprezentanții partidului afirmă că "un viitor premier propus de AUR va corecta erorile guvernării Bolojan".

Pachetul prezentat de AUR conține zece măsuri principale

"După luni în care Guvernul Bolojan a tăiat de la categoriile vulnerabile, în loc să înceapă cu privilegiile, sinecurile şi risipa din aparatul de stat, AUR propune un set de soluţii pentru reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice. Un viitor premier propus de AUR va corecta erorile guvernării Bolojan şi va construi un stat mai eficient, prin reducerea birocraţiei, eliminarea structurilor inutile, protejarea companiilor strategice şi folosirea banului public în interesul românilor", a transmis AUR într-un comunicat de presă.

Pachetul prezentat de AUR conține zece măsuri principale. Prima dintre acestea vizează diminuarea cheltuielilor administrative cu 1% din PIB anual, în următorii patru ani. "Propunem un stat mai eficient, reducerea cu 1% din PIB, în următorii 4 ani, a cheltuielilor administrative. Nu mă refer la profesori, nu mă refer la medici, mă refer la birocraţia locală şi centrală", a declarat George Simion. Formațiunea propune și reducerea numărului de parlamentari la 300. "Noi propunem un Parlament format din 300 de parlamentari, ca un semnal şi ca un model pentru toate instituţiile statului", a afirmat liderul AUR.

În plan mai sunt incluse un Guvern format din cel mult 10 ministere și 50 de secretari de stat, precum și comasarea sau desființarea agențiilor și autorităților până la un număr total de 20. AUR propune, de altfel, și reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere din instituțiile publice. "Reducerea cu 50% a funcţiilor de conducere va fi exact semnalul că se începe cu strângerea curelei de sus în jos", a declarat George Simion. Documentul mai prevede o reformă administrativă adaptată "realităţilor anului 2026".

Un alt punct important al programului vizează oprirea acordării de ajutoare financiare externe până când deficitul bugetar va ajunge la 3% din PIB. "Orice asistenţă financiară internaţională acordată de România va fi sistată până atingem deficitul bugetar de 3%. E vorba de Ucraina, dar nu doar de Ucraina. În momentul în care noi sărăcim, în momentul în care este criză economică, în momentul în care trei trimestre la rând vorbim despre recesiune, nu poţi să iei de la gura copiilor tăi, să impozitezi mamele, să nu ai suflet şi să dai altor state", susține liderul AUR.

În ceea ce privește companiile de stat, formațiunea propune criterii de competență pentru conducere și reorganizarea societăților neperformante. Totodată, partidul AUR afirmă că "vânzarea companiilor strategice este EXCLUSĂ". AUR susține și încurajarea dezvoltării companiilor prin majorări de capital și emiterea de acțiuni noi pe bursă, cu prioritate pentru cetățeni și fondurile autohtone. "Noi vedem capitalizarea acestor companii pentru noi obiective prin listarea la bursă, prin metoda IPO. Nu suntem izolaţionişti, nu refuzăm investiţiile, inclusiv străine, atâta timp cât se fac în condiţii corecte", a adăugat George Simion.

