La Târgu Mureș, mirosul de carne afumată și grătarele încinse au adunat mii de pofticioși la cel mai gustos festival al weekendului. Steak-uri gătite lent, burgeri uriași și demonstrații culinare au transformat evenimentul într-un adevărat spectacol pentru iubiorii de carne.

Coaste afumate, friptură de vită rumenită exact cât trebuie şi burgeri imenși, cu straturi generoase de ingrediente. Cu asta au fost aşteptaţi cei care au ales să uite de dietă în acest weekend.

”Avem un piept de porc gătit în sprit slow cook, neîmpachetat. Deci uitaţi-vă cum arată. Este făcut undeva la 130 de grade timp de 9 ore, până în 10 ore şi carnea efectiv se dezmembrează. Trebuie să ai răbdare, să laşi o temperatură constantă, mică, care nu arde carnea, ci pur şi simplu o coace lent, lent, lent”, spune Adrian Berbecel, chef.

”E fantastic. Am venit aici pentru acest festival. Am venit din Ungaria, iar motivul pentru care suntem aici este acest festival. Ne place mâncarea”, spune un turist străin.

Festivalul include și demonstrații culinare, live-cooking dar şi competiţii.

”Avem live cooking show cu Radu Zărnescu şi echipa lui între orele 13 şi 19, avem ateliere pentru copii de preparat kurtos, pizza şi hamburger. Se ţin şi două concursuri internaţionale cu jurizare internaţională de gătit barbeque respectiv steak, unde participă echipe din Europa”, spune Dana Matic, organiztor.

Festivalul Transylvanian Steak & BBQ Fest a ajuns la cea de-a doua ediţie, iar cei care nu au apucat să guste din cărnurile aromate o pot face şi azi.

