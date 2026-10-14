Un şofer de autobuz, aflat sub influenţa alcoolului, a provocat pagube serioase pe o stradă dintr-un cartier din Suceava, în timp ce se întorcea la bază, după încheierea cursei. Mai mult, individul nu ar fi la prima abatere.

Din fericire, niciun pasager nu se afla în autobuz în momentul accidentului și nimeni nu a fost rănit. Șoferul se întorcea la bază după ce a ajuns la capăt de traseu.

În cartierul Burdujeni a lovit mai multe mașini parcate, o gheretă și a doborât un stâlp de electricitate. Martorii spun că au auzit o bubuitură puternică și, de altfel, mai multe locuințe au rămas fără curent electric. Polițiștii l-au testat pe șofer și rezultatul a indicat o valoare de 1,18 mg per litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost dus la unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Șoferul nu ar fi fost însă la prima abatere. Bărbatul ar mai fi venit în trecut la serviciu sub influența alcoolului, a fost concediat, însă a fost contestată decizia în instanță de către el și ulterior a fost reangajat.

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Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească cu exactitate cum s-a produs totul.