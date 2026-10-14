Un şofer de autobuz la firma de transport local din Suceava a urcat beat la volan şi a făcut prăpăd în cale! Cinci maşini au fost distruse, iar mai multe case au rămas fără curent după ce individul a pus la pământ un stâlp de electricitate. Nu e prima grăzăvie de acest fel. În trecut, bărbatul de 58 de ani a fost dat afară tot pentru că a fost prins băut la volan, dar a fost reangajat după o decizie a instanţei. Acum, după ultima ispravă, şoferul a fost reţinut de poliţişti.

"După cum se vede, (n.r. maşina) e daună totală. Era parcată acolo. Mi-a mutat maşina cu totul", spune o șoferiță păgubită.

Şoferul abia se mai ţinea pe picioare când a ieşit din autobuzul distrus, povestesc martorii. Nu a fost impresionat când a văzut că a lovit cinci maşini parcate, o gheretă şi un stâlp de la intrarea în autobază.

"L-am văzut! Era mut! Nu putea vorbi! L-am întrebat, a zis că el plăteşte. El râdea. Zicea: „Ce am făcut? Ce am făcut? Eu plătesc tot“, a declarat Mărioara Bujoreanu, păgubită.

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A băut de supărare

Contactat de Observator, şoferul de autobuz, Gigel Dobrea, recunoaşte că a băut...de supărare.

"Recunosc, am consumat. La ultima cursă, am băut 28 de miligrame de ţuică. De obicei nu beau, dar... necazul. Fratele meu a făcut atac cerebral şi eu (n.r. am băut) de supărare. Regret că sunt prost, că puteam să beau la sfârşitul cursei", a declarat Gigel Dobrea, şoferul de autobuz.

Colegii lui au crezut că a început războiul. "Bubuituri... noi am zis prima dată că este dronă. Când am ieşit şi am văzut că pică cablurile alea jos, ne-am speriat", a declarat Mariana Pletosu, angajată a Transportului Public Local Suceava.

"Putea să aibă doi, trei oameni care veneau pe aici, prin sat. Ce s-ar fi putut întâmpla? Sau în toneta aia, acolo unde e şeful de coloană, era acolo? A plecat cu 20 de minute înainte", a declarat şofer al Transportului Public Local Suceava.

Totul s-a întâmplat la doi paşi de autobază. Şoferul era singur în autobuz şi se întorcea la sediul Societăţii de Transport Public Local.

Şoferul de 58 de ani a intrat în tură la prânz şi a terminat ultima cursă în jurul orei 19:30, la Gara Burdujeni. Loalnicii spun ca după ce a debarcat ultimii călători, bărbatul a intrat într-un bar, unde a băut. La 19:50 poliţiştii erau sesizaţi de accidentul de la periferia oraşului. Suspiciunile au fost confirmate şi pe etilotestul lor, iar şoferul a fost dus la spital, unde i s-au luat probe de sânge.

"Bărbatul în vârstă de 58 de ani a condus un autoboz din dotarea firmei de transport public local din municipiul Suceava, având o alcoolemie de 1,18 mg/l alcool în aerul expirat", a declarat Ionuţ Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava.

"Era rezemat de o tonetă de acolo, dar nu era capabil să... era băut. Nu l-am văzut în halul ăsta niciodată", a declarat Mariana Pletosu, angajată a Transportului Public Local Suceava.

"Nu ţin minte nimic! Mi s-a făcut rău dintr-odată şi cred că am avut un atac cerebral. Am început să văd stele negre între ochi", a declarat Gigel Dobrea, şoferul de autobuz.

Bărbatul a mai fost prins băut în timpul programului şi concediat. A contestat decizia, iar judecătorii i-au dat câştig de cauză, pe moziv că nu a fost respectată procedura privind citarea sa în faţa comisiei de disciplină şi dreptul la apărare.

"Ne-au obligat să-l reangajăm şi să plătim salariile restante. După ce a fost reangajat a mai fost prins de două ori în stare de ebrietate. Era în curs de cercetare disciplinară şi în momentul de faţă", a declarat Gabriel Petruc, directorul Transportului Public Local Suceava.

Nu a mai fost testat

Testările s-au făcut de fiecare dată la intrarea în tură, iar când a fost găsit băut, a fost trimis acasă în concediu fără plată. Ieri, soferul l-a schimbat pe unul dintre colegi pe traseu şi nu a mai fost verificat.

Cercetarea se prelungea pentru că sunt tot felul de tertipuri pe care îi învaţă avocaţii, să nu primeşti decizia, să-ţi iei medical, avem un întreg circ de genul acesta în scopul de a găsi după aia un alt motiv de formă prin care să fie anulat.

Conducerea societăţii de transport încearcă sa l dea din nou afara si sa recupereze banii pe care i va plati pentru acoperirea pagubelor provocate.