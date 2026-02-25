Un pensionar special din Poliţie a fost numit administrator la fabrica de armament Sadu de ministrul USR al Economiei, Irinel Darău. Salvador Viorel Caragea a fost la rândul său membru USR, însă doar pentru o zi, înainte să i se ceară demisia, din cauza trecutului scandalos. A trecut apoi la AUR. Supranumit "sprânceana lui Batman", cât timp a fost şeful poliţiei din Gorj, Caragea a fost reclamat în mod repetat de subalterni pentru abuzuri.

Viorel Salvador Caragea, fost comandant al poliţiei Gorj, acum pensionar special a ajuns...administrator special. La o fabrică strategică de armament a statului român, la Uzina Sadu! Ordinul de numire este semnat de ministul USR al Economiei, Irinel Darău. De-a lungul timpului, Caragea s a confruntat cu numeroase acuzaţii penale, de la abuz în serviciu la trafic de influenţă. Ministrul a luat în considerare doar CV ul, după cum a explicat.

"Nu am cunoștință de vreo vulnerabilitate a domnului Caragea", a explicat Darău.

Decizia l-a surpris şi pe fostul comandant: "Înțeleg că a venit la uzină ordinul, eu nu l-am văzut. M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni".

Viorel Salvador Caragea şi-a început cariera ca poliţist la Rutieră, iar în 2009 a ajuns şeful Inspectoratului Judeţean Gorj.

Atunci au început să curgă şi acuzaţiile şi dosarele penale

În 2011 a fost anchetat de DNA pentru că ar fi avertizat o persoană că urmează să i se facă flagrant. Însă toate s-au finalizat cu neînceperea urmăririi penale. În 2012, un om de afaceri, care reclama controalele abuzive ale lui Caragea, a intrat în greva foamei.

"Au venit 92 de persoane, toate cele 16 unităţi, chioşc sau market, au fost invadate de către organele de control", spune Mihai Rămescu, om de afaceri.

Cât a fost şef în poliţie, Viorel Salvador Caragea a avut o relaţie tensionată cu subalternii, care îl porecliseră "sprânceana lui Batman". Aceştia au făcut numeroase plângeri la Ministerul de Interne în care reclamau că sunt puşi să deschidă dosare penale fără şanse de câştig în instanţă doar pentru a intimida adversarii şefului lor.

Caragea s-a pensionat în 2017, la 51 de ani, cu o pensie specială de 10.000 de lei pe lună. În 2020 s-a înscris în USR, dar a rezistat doar o zi. Clotilde Armand a spus atunci că un individ acuzat de hărţuire sexuală şi trafic de influenţă nu are ce căuta în partid. Patru ani mai târziu, Caragea s-a înscris în AUR, dar a devenit în scurt timp un critic al partidului.

Viorel Caragea ar fi un apropiat al ministrului Apărării, Radu Miruţă.

"Nu există vreo acuzaţie din spaţiul public care să fi avut măcar o începere a unei cercetări cu privire la această persoană. A atras atenţia acest domn Caragea prin faptul că în neregulile care se întâmplau la Uzina Mecanică Sadu, a coordonat o activitate care a dus la arestarea celor care sustrăgeau piese de armament de acolo", spune Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Uzina Mecanică Sadu, înfiinţată în 1939, filială a Companiei Naţionale Romarm, produce muniţie la standrde NATO. Ca administrator special, Caragea va avea un salariu de 3.000 de lei pe lună.

