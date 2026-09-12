Un bărbat de 50 de ani, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a ajuns la spital, după ce a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina în patru autoturisme parcate pe strada Octavian Goga din Sibiu.

"Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au intervenit azi-dimineaţa, în jurul orei 04:00, la un accident de circulaţie produs pe strada Octavian Goga din municipiul Sibiu. Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Octavian Goga, un bărbat în vârstă de 50 de ani, domiciliat în Sibiu, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu 4 autoturisme parcate pe strada Octavian Goga", informează IPJ Sibiu.

Potrivit sursei citate, testarea alcoolscopică a bărbatului a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma coliziunii, acesta a suferit un traumatism facial şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, precizează ISU.

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Bărbatul a avariat şi o ţeavă de gaz. La faţa locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare şi una de stingere.