Cod galben de ploi în Bucureşti şi patru judeţe, temperaturile scad cu 13 grade. Când se încălzeşte din nou

Vremea se schimbă radical în sud-estul ţării. Bucureştiul şi patru judeţe sunt, duminică, sub Cod galben de ploi torenţiale, descărcări electrice şi posibil grindină, iar temperaturile scad brusc, de la 28 de grade la cel mult 15-17 grade în Capitală. Meteorologii anunţă însă că vremea se va încălzi treptat în zilele următoare, iar spre finalul săptămânii maximele ar putea reveni la valori de peste 20 de grade.

la 17.05.2026 , 11:50
Până duminică seara la ora 21.00, în întreaga țară este în vigoare o informare meteorologică.

Potrivit acesteia, vremea va fi în general instabilă duminică în sud-est și vest. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20-50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

O avertizare Cod galben este în vigoare duminică între orele 10.00 și 21.00.

În județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi în general de 20-40 l/mp.

"Până duminică seară, la ora 21:00, informarea meteorologică menționează, pe lângă fenomenele de instabilitate, și răcirea accentuată a vremii, care mai ales de duminică, se va observa în special în partea de sud și sud-vest a țării, acolo unde maximele nu vor mai depăși 19-20 de grade. Dacă sâmbătă am avut în sud-est valori de până la 28 de grade, inclusiv în București, azi de pildă, cel mult 15-17 grade", a declarat Elena Mateescu, directoarea ANM, la Digi24.

