Incendiu de proporţii în Bucureşti. Focul care a cuprins o casă din Sectorul 5 s-a extins rapid din cauza vântului, la un lanţ de locuinţe.

Incendiul a izbucnit în această dimineaţă, în jurul orei 02:00, în zona Ferentari. Focul a pornit de la o locuinţă, iar flăcările s-au extins rapid şi la casele din zonă.

Vecinii spun că au fost treziţi de o bubuitură puternică, iar în momentul în care au ieşit din case, au văzut cum flăcările au cuprins şi alte locuinţe. Vorbim despre 800 de metri afectaţi.

Nu au existat victime, toţi oamenii au reuşit să iasă din case la timp.

Autorităţile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă, din cauza degajărilor mari de fum.

Pompierii au delimitat zona şi încearcă să stabilească de la ce a pornit acest incendiu.

Conform vecinilor, totul ar fi pornit de la o instalaţie electrică improvizată.

