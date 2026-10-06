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Video Un TIR a făcut praf o benzinărie de pe Valea Oltului. Zonă evacuată pe o rază de 200 de metri

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Editor Ioana Todorel | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.10.2026, 15:07 | Modificat la 06.10.2026, 15:16

Un TIR a intrat într-o benzinărie de pe Valea Oltului, de pe raza localităţii Călimăneşti, şi a distrus una dintre pompele de alimentare. În vreme ce salvatorii lucrau să scoată şoferul de TIR din cabină, pompierii militari acopereau totul cu spumă, pentru a evita o tragedie de proporţii. 

Accidentul s-a întâmplat în jurul orei 13:45. Din imagini, pare că şoferul a încercat să facă stânga, cu gândul de a intra în staţia peco, lucru care rămâne de văzut, în urma anchetei.

Dintr-un motiv încă nedeterminat, acesta a pierdut controlul volanului şi a intrat în una dintre pompele de carburant şi a distrus-o.  La fața locului au venit polițiști, precum și pompieri militari vâlceni. Traficul rutier este blocat în zonă, pentru a permite intervenția echipajelor ISU. Pentru siguranţa lor, până la încheierea intervenţiei, au fost evacuaţi toţi cetăţenii pe o rază de 200 de metri. 

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Potrivit informațiilor Ora de Sibiu, șoferul TIR-ului implicat în accident este de naționalitate turcă. 

Ioana Todorel
Ioana Todorel
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