Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată mai târziu decât era programat. Lucrările durează mai mult

Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată mai târziu decât era programat. Lucrările durează mai mult - Arhivă

Editor Lucia Cujbă | Timp citire: 1 minut Publicat la 11.11.2026, 17:50

SC Nuclearelectrica SA a anunţat că Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la data de 13 noiembrie 2026, cu o zi mai târziu faţă de programul comunicat iniţial prin raportul de astăzi, 11 noiembrie 2026.