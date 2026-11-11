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Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată mai târziu decât era programat. Lucrările durează mai mult

Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată mai târziu decât era programat. Lucrările durează mai mult Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată mai târziu decât era programat. Lucrările durează mai mult - Arhivă
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Editor Lucia Cujbă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.11.2026, 17:50 | Modificat la 11.11.2026, 17:50

SC Nuclearelectrica SA a anunţat că Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la data de 13 noiembrie 2026, cu o zi mai târziu faţă de programul comunicat iniţial prin raportul de astăzi, 11 noiembrie 2026.

Astfel, Unitatea 1 CNE Cernavodă va atinge puterea nominală în data de 14 noiembrie 2026.

Decalarea reconectării Unităţii 1 se datorează duratei mai mari necesare finalizării lucrărilor de remediere, în conformitate cu normele de securitate nucleară.

Efectuarea lucrărilor de remediere la nivelul Unităţii 1 se realizează în baza procedurilor aplicabile, în condiţii de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului şi mediului înconjurător.

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Lucia Cujbă
Lucia Cujbă
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