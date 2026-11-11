(P) Visezi la o casă? Cosmopolis vine cu o ofertă de neratat de Black Friday

O locuință cu mai mult spațiu, intimitate și confort, într-un ansamblu rezidențial care oferă acces la numeroase facilități. Cosmopolis propune o alternativă atractivă pentru cei care își doresc să treacă de la apartament la casă, iar oferta specială Black Friday face această oportunitate și mai interesantă: o vilă cu două locuri de parcare incluse, la prețul promoțional de 144.000 de euro + TVA.

Cosmopolis: mai mult decât o casă: un loc în care ai totul mai aproape

Situat în nordul Bucureștiului, în zona Ștefăneștii de Jos, Cosmopolis este unul dintre cele mai cunoscute proiecte rezidențiale din zona metropolitană a Capitalei. Dezvoltat de Opus Land Development, ansamblul a fost conceput ca o comunitate integrată, în care locuințele sunt completate de facilități dedicate vieții de zi cu zi.

Cu peste 6.500 de locuințe și peste 17.000 de rezidenți, Cosmopolis oferă un concept rezidențial care pune accent pe comunitate, confort și accesibilitate.

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Astfel, locuirea în Cosmopolis înseamnă mai mult decât achiziția unei proprietăți: înseamnă accesul la un stil de viață în care numeroase activități cotidiene se desfășoară aproape de casă.

Oferta Black Friday Cosmopolis: vilă cu două locuri de parcare incluse

Unul dintre cele mai atractive elemente ale campaniei prezentate este oferta specială Black Friday dedicată celor care își doresc o vilă în Cosmopolis.

Oferta include o vilă în ansamblul rezidențial Cosmopolis, împreună cu două locuri de parcare incluse, la un preț special de: 144.000 euro + TVA, de la 164.000 euro + TVA, in limita a 5 unitati.

Pentru cumpărătorii care urmăresc achiziția unei case în nordul Capitalei, această campanie poate reprezenta un moment potrivit pentru a analiza oportunitățile disponibile și pentru a solicita o ofertă personalizată.

Cele două locuri de parcare incluse reprezintă un beneficiu suplimentar, mai ales pentru familiile în care mobilitatea și utilizarea mașinii personale fac parte din rutina zilnică.

De ce să alegi Cosmopolis?

Pentru familiile care își doresc mai mult spațiu și intimitate, o vilă poate reprezenta o alegere potrivită. Comparativ cu un apartament, o locuință de acest tip oferă o separare mai clară a zonelor de zi și de odihnă, mai multă flexibilitate în organizarea spațiului și o experiență diferită de locuire.

Vilele din Cosmopolis sunt concepute pentru a răspunde unor nevoi variate, atât pentru familiile aflate în căutarea unei locuințe permanente, cât și pentru cei care urmăresc o posibilă investiție imobiliară.

Pe lângă avantajul unei locuințe individuale, ansamblul oferă acces la facilități care pot face diferența în viața de zi cu zi:

Piscine și spații de relaxare;

Parcuri și locuri de joacă pentru copii;

Magazine, restaurante și cafenele;

Facilități educaționale;

Acces către principalele zone de interes din nordul Bucureștiului.

Pentru cei care lucrează în zona de nord a Capitalei, localizarea poate reprezenta un avantaj suplimentar, în funcție de traseul zilnic și de condițiile de trafic.

O casă potrivită înseamnă locul în care îți construiești următorul capitol al vieții.

Alegerea unei locuințe presupune mai mult decât analiza prețului de achiziție. Contează suprafața, compartimentarea, facilitățile, localizarea și, nu în ultimul rând, modul în care proprietatea răspunde nevoilor pe termen lung.

Cosmopolis propune un concept rezidențial în care locuința este completată de o infrastructură de facilități și servicii, iar oferta Black Friday prezentată aduce în atenție un avantaj financiar pentru cei care își doresc o vilă cu două locuri de parcare incluse.