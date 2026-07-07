S-a stricat aerul condiționat, s-a ars o priză sau s-a spart o ţeavă în baie? Pregăteşte-te să scoţi din buzunar cel puţin câteva sute de lei. Dacă nu cunoşti un meseriaş, poţi apela la firme care asigură intervenţii rapide cu instalatori sau electricieni sutorizaţi. Însă tarifele sunt şi de două ori mai mari. Alternativa este un abonament lunar la unul dintre marii furnizori de energie.

Georgiana, reporter Observator: Am o problemă la siguranțe, sar siguranțele, nu îmi dau seama de la ce.

Meseriaş: În ce zonă sunteți mai exact?

Georgiana, reporter Observator: Pipera

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Meseriaş: Poate să fie o intervenție banală, unde deplasarea plus intervenția costă 90 - 100 de lei, sau mai complex, putem să stăm acolo 2-3 ore până identificăm problema.

Meseriaşii dau vina pe costurile mari pentru creşterea tarifelor.

"Motorina, taxe peste taxe, au cam crescut prețurile.", spune Marian Marin, instalator.

Tariful orar pentru o reparație minoră la electricitate este între 60 și 73 de lei pe oră. Montajul sau înlocuirea unui tablou electric costă cel puțin 190 de lei, iar manopera pe metru pătrat pentru instalații electrice ajunge între 120 și 300 de lei.

Firmele specializate au avantajul de a asigura intervenții rapide şi garanţie, dar costurile sunt mai mari faţă de meseriaşii independenţi.

"Tot ce ține de instalații sanitare: reparații chiuvete, centrale, desfundat scurgeri. Maxim o oră se ajunge la client. Undeva la 100 - 200 de lei e mai scumpă urgența față de intervențiile normale, care se fac cu 3 - 4 zile înainte.", adaugă Marian Marin, instalator.

Tarifele tot mai mari ne transformă într-o ţară de mici meseriaşi.

"Au fost situații când am zis: nu sunt în stare să pun și eu o piuliță sau un furtun, și am învățat. Acum mi le fac singur. Dacă îți pun un furtun, îți ia un milion jumate, două.", mărturiseşte un cetăţean.

"300 de lei. Pentru ce? Un instalator să-mi schimbe bateria la chiuveta de la bucătărie.", adaugă un alt cetăţean.

"A scăzut foarte mult numărul de clienți, îi afectează pe oameni foarte rău. Nu își mai permite omul, încearcă să peticească, să facă anumite lucruri. Pun o bandă, ca să mai lungească țevile.", precizează instalatorul Marian Marin.

Alternativa este un abonament de mentenanță și asistență tehnică. Costă între 15 și 45 de lei şi asigură intervenții în regim de urgență.

"Vom face analiza gazelor arse. Îl lăsăm să se calibreze. Pornim centrala, o vom porni pe apă caldă pentru a verifica reglajul 100%.", spune un specialist în mentenanţă.

"În funcție de varianta aleasă, avem atât servicii de bază, obligatorii prin lege și anume verificările utilizării gazelor naturale și a centralei termice cât și servicii opționale: intervenții de urgență la aer condiționat, instalațiile electrice din casă, centrale, instalații sanitare, de la 16 lei pe lună.", precizează Sergiu Truță, manager regiune.

Pe lângă intervențiile clasice la rețeaua electrică sau la centrala de gaz, contractele mai includ și reparații la scurgeri și țevi, înlocuirea robinetului, precum și înlocuirea bateriei, a chiuvetei sau a vasului de WC.