Un preot din Suceava a aflat, chiar după slujba de Bobotează, că şi-a pierdut copilul. Băiatul de 14 ani era împreună cu mama şi fraţii în maşina care a căzut ieri în râul Bistriţa, de la 6 metri înălţime. V-am arătat aici, la Observator, imaginile. Iniţial, toate victimele au fost salvate - atât mama de la volan, cât şi cei 5 copii. Au ajuns la spitalul din Vatra Dornei, iar ulterior, s-a cerut transferul către Suceava. Toţi au plecat, în afară de adolescentul de 14 ani. Băiatul a murit în timp ce aştepta o altă ambulanţă, cu medic. Mama şi fraţii lui au fost şi ei operaţi, dar sunt în continuare în stare gravă. Atenţie, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional

La momentul accidentului, mama şi cei cinci copii erau răniţi grav, dar în viaţă. Victimele fost transportate iniţial la Spitalul din Vatra Dornei, dar pentru că starea lor era critică, medicii au cerut transferul la Suceava.

Şase ambulanţe trimise, dar fără loc pentru adolescent

Şase ambulanţe au fost trimise după ele. Totuşi, pentru adolescentul de 14 ani nu s-a mai găsit loc. Salvatorii au decis să aştepte o altă ambulanță cu medic. Între timp, starea băiatului s-a degradat şi mai mult.

"Am zis să facem maximum cât putem noi face pentru salvarea vieţii. Adică, să încercăm printr-o intervenţie chirurgicală. Manevrele astea de resuscitare au fost făcute pe tot parcursul intervenţiei chirurgicale şi ulterior în postoperator şi, după aproximativ o oră şi jumătate, s-a constatat că sunt inutile manevrele şi atunci s-a declarat decesul", a declarat dr. Cristian Rusu, medic chirurg şi director medical la Spitalul Municipal Vatra Dornei.

Accidentul a avut loc ieri dimineaţă, în jurul orei 10 dimineaţa. Într-o curbă uşoară, preoteasa în vârstă de 38 de ani a pierdut controlul direcţiei de mers, din cauza poleiului şi a vitezei, şi a ricoşat în balustrada podului, apoi s-a răsturnat de la 6 metri distanţă, în albia râului Bistriţa. Pe locul din dreapta se afla cel mai mare copil, de 17 ani, iar în spate, ceilalţi patru fraţi de-ai lui.

"Nevasta mea, aseară, mi-a dat... a văzut că a murit copilaşul şi a plâns încontinuu. Şi nu îi cunoaştem. Mie mi s-a pus un nod aici, în piept", a povestit un localnic.

Preotul a aflat vestea la biserică

Preotul a aflat de accidentul familiei sale chiar la biserică, de la un localnic. Părintele plecase ieri dimineaţă de acasă cu cel de-al şaselea copil. Îşi aştepta şi restul familiei la slujba de Bobotează.

"Am şi alergat la biserică, am fugit în altar, părinte... nici nu ştiam cum să-i zic, nici nu ştiam ce s-a întâmplat, când am văzut accidentul m-am şi speriat. Zic că o fi ceva grav după cum am văzut maşina, mi-a arătat-o în poză. A sărit în maşină şi a plecat", a explicat un bărbat.

"Venea (n.r. preotul) cu copilaşii la fiecare slujbă, venea cu copilaşii... soţia aici. Nişte copilaşi drăgălaşi. Dânsa, soţia lui, era pornită să vină la biserică la sfinţirea aghesmei. Să vină spre biserică cu copilaşii şi nu a mai ajuns", a spus un credincios.

Starea victimelor internate

Doi dintre copii, de trei şi opt ani, sunt în stare stabilă acum, iar alţi doi, de 17 şi un an, sunt în continuare pe Secţia de Terapie Intensivă.

"Sunt în continuare monitorizaţi, sunt sedaţi, au suferit intervenţii chirurgicale şi momentan starea lor este gravă. Şi mama a suferit o intervenţie chirurgicală în cursul zilei de ieri, este şi ea în continuare pe Terapie Intensivă sub supraveghere cu un prognostic rezervat", a transmis Monica Terteliu, purtător de cuvânt SJU Suceava.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă şi urmează să stabilească cum s-a produs exact accidentul.

