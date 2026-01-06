Tot din cauza vremii, o familie a trecut pe lângă moarte. Maşina în care se aflau o preoteasă şi cei cinci copii ai ei a derapat, a rupt balustrada de pe marginea drumului, apoi a căzut în gol, de la şase metri înălţime. Doi jandarmi au intervenit după ce au văzut parapetele rupt. Un copil a ajuns în stare gravă la spital, ceilalţi erau aproape în hipotermie.

Accidentul a avut loc în jurul orei 10 dimineaţa. Într-o curbă uşoară, şoferiţa a pierdut controlul direcţiei de mers şi a intrat într-un parapete de pe marginea şoselei. Maşina a rupt balustrada şi s-a răsturnat în albia râului Bistriţa.

Autoturismul s-ar fi întreptat dinspre localitatea Dorna Arin, iar în această zonă, pe acest pod, şoferul ar fi pierdut controlul volanului, s-ar fi izbit în parapet şi a căzut cu maşina de la o distanţă de aproape opt metri, în albia râului Bistriţa.

Au căzut în râu de la 6 metri înălţime

Articolul continuă după reclamă

În maşină se aflau şoferiţa - în vârstă de 38 de ani, preoteasă în Vatra Dornei, şi copiii ei - un adolescent, de 16 ani, şi alţi patru fraţi mai mici pe bancheta din spate. Norocul a făcut ca fix în acel moment, o patrulă a Jandarmeriei să treacă şi să observe balustrada ruptă. Cei doi jandarmi au sunat la 112 şi au scos victimele, tefere, din maşină.

"Când m-am deplasat spre serviciu, la 7 fără 20, balustrada era intactă şi noi când patrulam, am observat ceva urme de zăpadă şi că lipseşte balustrada şi am zis colegului hai să ne uităm puţin băiatul, care era cel mai grav, era jumătate ieşit din maşină şi l-am scos, după care am văzut că şi celelalte victime erau mobile, adică nu erau încarcerate şi am mai scos trei dintre ele până au venit colegii de la ISU", a declarat jandarmul Toma Vangu.

"Un copil care era la 7-8 ani, nu mi-am dat seama prea bine, era binişor, un pic speriat". "Era un băiat, nu ştiu, părea destul de tânăr, era pe gheaţă, se târa, se ţinea cumva de picior, probabil avea piciorul rupt. O fetiţă de vreo opt ani, a luat-o un jandarm în braţe şi a adus-o la mal", spun martorii.

Toate cele şase victime au ajuns la spital. Fratele cel mare este în stare gravă.

Victimele au ajuns la Spitalul Municipal din Vatra Dornei pentru îngrijiri medicale, ulterior au fost transportate către spitalul judeţean de urgenţă din suceava pentru investigaţii amănunţite şi tratament de specialitate.

"O mamă, în vârstă de 38 de ani, victima unui accident rutier cu traumatism cranio-cerebral sever, agitată, o contuzie toraco-abdominală şi coapsă stângă aflată momentan în investigaţii. Sunt şi trei copii, unul în vârstă de 17 ani, tot cu stare generală gravă, intubat orotraheal. Un pacient pediatric în vârstă de trei ani, tot cu traumatism cranio-cerebral sever şi membru inforior stâng. Şi un pacient, un copil de un an, tot cu traumatism cranio-cerebral sever, cu echimoze multiple la nivel cefalic şi membru inferior stâng", a declarat Monica Terteliu - purtător de cuvânt spital.

Martorii spun că accidentul ar fi avut loc din cauza poleiului şi a vitezei.

"Aici în curbă şi eu cu atv-ul când am trecut, cu cauciucuri de off-road tot am simţit că alunecă. Era un pic de polei, era un pic de polei, trăsese o ploaie, că maşina avea gheaţă pe geamuri, era polei

şi probabil şi viteză". "Ce s-a întâmplat acum, s-a întâmplat şi anul trecut şi o să se mai intâmple. Niciodată nu se curăţă străzile. Azi dimineaţă când am circulat eu în centru, era polei, nu puteai să stai cu picioarele pe asfalt. Niciodată nu se curăţă drumul, niciodată nu se face nimic. Adică ne descurcăm aşa cum putem noi", spun martorii.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi urmează să stabilească cum s-a produs exact accidentul.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰