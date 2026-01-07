Băiatul de 14 ani, fiu de preot, accidentat grav după ce mama sa a plonjat cu maşina în albia râului Bistriţa, a murit pe patul de spital. Preoteasa şi alţi doi copii ai familiei sunt în continuare în comă, după operaţiile complicate prin care au trecut. Medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire.

Tot efortul medicilor de a-l salva pe Matei a fost în zadar. Băiatul de 14 ani era pe bancheta din spate în momentul accidentului. Spitalul din Vatra Dornei, unde a ajuns cu mama şi cei patru fraţi, a solicitat să fie toţi trimişi la Suceava. Starea băiatului s-a agravat şi n-a mai putut fi transferat.

Nu a mai putut fi salvat

"Am zis că facem maximum cât putem noi face pentru salvarea vieţii, adică să încercăm printr-o intervenţie chirurgicală în speranţa că numai în abdomen este toată problema. Starea generală a continuat să fie degradată şi în postoperator acelaşi lucru", a declarat Dr Cristian Rusu, medic chirurg și director medical Spitalul Municipiul Vatra Dornei.

Articolul continuă după reclamă

Inima copilului a cedat, în ciuda mobilizării spitalului, cu mulţi medici şi asistenţi veniţi de acasă.

"Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor se va ocupa de înmormântarea lui Matei pentru că vă daţi seama, părintele, tatăl lui Matei, este într-o stare destul de grea, dat fiind că, iată, îşi vede soţia intubată, doi copii intubaţi şi pe Matei care a plecat la cele veşnice", a declarat Andrei Mocanu - Consilier Eparhial Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

La Spitalul Judeţean Suceava, doi dintre copii, de 3 şi 8 ani, sunt stabili, însă fraţii lor, de 17, respectiv un an, sunt în continuare în stare gravă, internaţi la Terapie Intensivă.

"Sunt în continuare monitorizaţi, sunt sedaţi, au suferit intervenţii chirurgicale şi momentan starea lor este gravă. Şi mama a suferit o intervenţie chirurgicală în cursul zilei de ieri, este şi ea în continuare pe Terapie Intensivă sub supraveghere cu un prognostic rezervat", a declarat Monica Terteliu, purtător de cuvânt SJU Suceava.

2 kilometri până la biserică

Preoteasa şi cei cinci copii mai aveau doar 2 kilometri până la biserica unde soţul său oficia slujba de bobotează. Într-o curbă uşoară, femeia a pierdut controlul volanului - martorii spun că era polei, dar ar fi avut şi viteză înainte de a rupe balustrada podului şi să pice în albia Râului Bistriţa.

Întreaga comunitate a fost marcată de tragicul accident. Oamenii au venit şi au aprins aici, la faţa locului, lumânări.

"Nevasta mea, aseară, mi-a dat... a văzut că a murit copilaşul şi a plâns încontinuu. Şi nu îi cunoaştem. Mie mi s-a pus un nod aici, în piept", spune un localnic.

Preotul a aflat de accidentul familiei sale de la un localnic.

"Am şi alergat la biserică, am fugit în altar, părinte... nici nu ştiam cum să-i zic, nici nu ştiam ce s-a întâmplat, când am văzut accidentul m-am şi speriat. Zic că o fi ceva grav după cum am văzut maşina, mi-a arătat-o în poză. A sărit în maşină şi a plecat", spune un localnic.

Familia mai are un copil care era la biserică în momentul tragediei.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰