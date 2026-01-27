Accident tragic în judeţul Suceava! Un bărbat a murit, în timp ce alte trei persoane au fost rănite, după ce un microbuz şi un camion s-au ciocnit, pe DN 17.

Impactul a fost atât de puternic încât șoferul microbuzului a rămas prins între fiarele contorsionate ale vehiculului şi a fost nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare.

Impact mortal

Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa bărbatului. Celelalte trei persoane din microbuz, un bărbat și două femei, au primit pe loc îngrijiri medicale şi au fost ulterior transportate la spital.

Articolul continuă după reclamă

Șoferul camionului a scăpat însă fără răni grave. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri pe toată durata intervenţiei echipelor de salvare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰