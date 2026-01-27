Video Un bărbat a murit şi trei persoane au fost rănite, după ce un microbuz şi un camion s-au ciocnit în Suceava
Accident tragic în judeţul Suceava! Un bărbat a murit, în timp ce alte trei persoane au fost rănite, după ce un microbuz şi un camion s-au ciocnit, pe DN 17.
Impactul a fost atât de puternic încât șoferul microbuzului a rămas prins între fiarele contorsionate ale vehiculului şi a fost nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare.
Impact mortal
Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa bărbatului. Celelalte trei persoane din microbuz, un bărbat și două femei, au primit pe loc îngrijiri medicale şi au fost ulterior transportate la spital.
Șoferul camionului a scăpat însă fără răni grave. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri pe toată durata intervenţiei echipelor de salvare.
