Video Un bărbat a murit şi trei persoane au fost rănite, după ce un microbuz şi un camion s-au ciocnit în Suceava

Accident tragic în judeţul Suceava! Un bărbat a murit, în timp ce alte trei persoane au fost rănite, după ce un microbuz şi un camion s-au ciocnit, pe DN 17.

la 27.01.2026 , 08:23
Impactul a fost atât de puternic încât șoferul microbuzului a rămas prins între fiarele contorsionate ale vehiculului şi a fost nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare.

Impact mortal

Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa bărbatului. Celelalte trei persoane din microbuz, un bărbat și două femei, au primit pe loc îngrijiri medicale şi au fost ulterior transportate la spital.

Șoferul camionului a scăpat însă fără răni grave. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri pe toată durata intervenţiei echipelor de salvare.

accident suceava microbuz camion
