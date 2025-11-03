Banii în plus sunt oricând bineveniți, mai ales că se apropie şi liberele de sărbători. Iar sezonul românesc de schi vine cu scumpiri pe pârtii. Prețurile la telescaun și teleschi cresc cu 9% față de anul trecut.

Este foarte important să ştim ce tarife cresc şi, la fel de important, să ne planificăm din timp cât şi când vrem să folosim instalaţiile de transport pe cablu şi să schiem, pentru ca, la finalul zilei sau al săptămânii la munte, majorările să nu fie atât de resimţite.

De exemplu, o cartelă de urcare şi coborâre cu telecabina costă acum 70 de lei, faţă de 65 de lei în 2024. Pentru o cartelă valabilă pentru întreg sezonul, netransmisibilă, tariful urcă de la 5.000 la 5.500 de lei pentru adulţi şi la 3.300 de lei pentru copii.

Există însă şi tarife care rămân neschimbate. O urcare sau coborâre cu telecabina continuă să coste 40 de lei pentru adulţi şi 20 de lei pentru copii.

