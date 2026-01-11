Vacanța de iarnă s-a terminat, dar staţiunile montane au fost arhipline ieri. Cea mai mare aglomeraţie a fost în Poiana Braşov, unde mii de schiori au vrut să urce în masivul Postăvarul. Peisajele de poveste și zăpada numai bună i-au făcut însă pe turiști să uite de timpul petrecut în așteptarea gondolei.

Peroanele de îmbarcare ale instalațiilor de transport pe cablu sunt în acest moment cele mai aglomerate zone din stațiunea Poiana Brașov. Timpii de așteptare sunt undeva în jurul valorii a 15-20 de minute, lucru care nu-i deranjează pe cei mai mulți dintre practicanții de ski și snowboarding care au venit aici să se bucure de zăpadă. Cu toate că pare că nu mai este loc de aruncat nici măcar un ac, stațiunea este mai liberă față de perioada sărbătorilor.

"După cum se vede și cu coada e undeva la 80%. față de săptămâna trecută când au fost în vacanță, e un pic mai bine", spune Daniel Pop, instructor schi.

Un skipass în Poiana Brașov costă 240 de lei pe zi. La Cârlibaba în județul Suceava, stratul de zăpadă atinge 40 de centimetri, spre bucuria iubitorilor de sporturi de iarnă.

"Foarte multă lume, dispoziție bună, o pârtie perfectă, o zăpadă perfectă"

"E o pârtie ușoară și putem să-i învățăm pe copii, în al doilea rând că e bine întreținută, are tunuri de zăpadă, are restaurant, ai toate condițiile", spun turiştii.

Aici, un abonament pentru o zi la schi costă 165 de lei. Condiţii perfecte au fost şi în staţiunea Şureanu, din Alba.

"Vremea e fantastică, e locul nostru preferat, ne simțim foarte bine"

"E zăpada foarte bună, pârtiile sunt frumoase și nu e coadă", spun turiştii.

Aici, stratul de zăpadă măsoară aproape un metru.

La Rânca, vedeta zilei a fost săniuța

Adulții nu au mai ținut cont de vârstă și s-au alăturat copiilor pe derdeluș. Şi pe digul de pe malul Timișului a fost amenajat un derdeluș uriaş. Iar în vestul ţării a nins mult, iar temperaturile au coborât până la minus 19 grade Celsius, iar gerul nu a trecut. Se anunţă, de altfel, cele mai friguroase zile din ultimii şapte ani. Dar, cum ar spune nordicii, vremea nu e rea, dacă ai hainele potrivite.

Nu departe, în curtea unui afterschool s-a amenajat o pârtie de schi în toată regula. La Cluj-Napoca, pista de tubbing a fost ahiplină. Bineînţeles, cei mici s-au bucurat cel mai mult de zăpadă.

Pârtia de tubbing de la Cluj-Napoca este cea mai lungă din ţară. Într-o zi de weekend, aproximativ 400 de turişti vin să se dea cu colacul pe traseele amenajate.

"Este o pârtie de 320 de metri. Plecăm de sus din pădure şi ajungem tocmai jos, în partea de jos. Urcăm cu telescaunul. Urcarea este gratuită", spune Lucian Troina, responsabil activităţi.

Pentru trei ture, turiştii trebuie să scoată din buzunar 29 de lei, iar pentru zece ture - 69 de lei.

La Topliţa mercurul din termometre a scăzut până la minus 12 grade Celsius. Însă, gerul nu i-a speriat pe turişti. Au umplut pârtia şi s-au bucurat de peisaj.

Iar în Harghita Băi, turiştii s-au bucurat de o experienţă inedită. La fel ca în Laponia, s-au plimbat în sănii trase de câini Husky.

"Temperatura lor optimă e minus 5- minus 15 grade. Am venit cu 35 de câini. Zboară, nu merg. Zboară!", spune Baroti Botond, proprietarul câinilor.

"Superb! O experienţă extraordinară! Sigur că merită! Foarte blânzi şi foarte frumoşi! Au o forţă de nebănuit".

"E peisajul frumos. Câinii sunt excepţionali, prietenoşi", spun turiştii.

O astfel de experienţă costă între 80 şi 120 de lei.

